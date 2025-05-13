Минфин рассмотрит снижение НДС до 3–4% для общепита

Минфин пересмотрел прогноз поступлений некоторых налогов и сборов в федеральный бюджет на 2025 г. Об этом свидетельствуют поправки, внесенные в Госдуму 12 мая. Теперь ожидаются более высокие поступления по НДФЛ и НДС. В то же время прогноз по налогу на прибыль и утильсбору был снижен.