Минфин рассмотрит снижение НДС до 3–4% для общепита
Минфин готов обсудить возможность введения пониженной ставки НДС в размере 3–4% для предприятий общественного питания. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов во время беседы президента Владимира Путина с представителями «Деловой России». Его слова цитируются на сайте Кремля по итогам встречи.
Цель инициативы – устранить стимулы к дроблению бизнеса, которое активно используется крупными сетями для ухода от налогообложения.
По словам Силуанова, уже достигнута договоренность об увеличении порога выручки, при котором общепит освобождается от уплаты НДС, – с 2 млрд до 3 млрд руб. Соответствующие поправки планируется принять в весеннюю сессию Госдумы.
Что касается введения специальной пониженной ставки (3–4% без вычетов), Минфин готов к обсуждению, отметил Силуанов, но подчеркнул необходимость дополнительных расчетов. В то же время он выступил против передачи части НДС на региональный уровень, указав на необходимость сохранить налог как федеральный.
Путин, в свою очередь, поддержал идею повышения прозрачности отрасли, но отметил, что необходимо усилить ответственность за нарушения налогового законодательства. Он поручил Силуанову совместно с Минэкономразвития выработать действенные меры контроля. «Такие, чтобы, конечно, никого на 20–25 лет в тюрьму не отправляли, но чтобы они были эффективными», – сказал Путин.
Кроме того, глава государства призвал подумать над механизмом прямого финансового участия региональных и местных властей в развитии легального общепита. По его словам, даже небольшой процент от налоговых поступлений может заинтересовать муниципалитеты в содействии бизнесу. «Один процентик или меньше, но какой-то доход у них должен быть», – подчеркнул он.
Минфин пересмотрел прогноз поступлений некоторых налогов и сборов в федеральный бюджет на 2025 г. Об этом свидетельствуют поправки, внесенные в Госдуму 12 мая. Теперь ожидаются более высокие поступления по НДФЛ и НДС. В то же время прогноз по налогу на прибыль и утильсбору был снижен.
Поступления в федеральный бюджет от НДФЛ вырастут с 810,5 млрд руб., запланированных в текущем федеральном законе о бюджете, до 858,2 млрд руб. (+5,9%, или 47,6 млрд руб.).