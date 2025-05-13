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Минфин рассмотрит снижение НДС до 3–4% для общепита

Ведомости

Минфин готов обсудить возможность введения пониженной ставки НДС в размере 3–4% для предприятий общественного питания. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов во время беседы президента Владимира Путина с представителями «Деловой России». Его слова цитируются на сайте Кремля по итогам встречи.

Цель инициативы – устранить стимулы к дроблению бизнеса, которое активно используется крупными сетями для ухода от налогообложения.

По словам Силуанова, уже достигнута договоренность об увеличении порога выручки, при котором общепит освобождается от уплаты НДС, – с 2 млрд до 3 млрд руб. Соответствующие поправки планируется принять в весеннюю сессию Госдумы.

Что касается введения специальной пониженной ставки (3–4% без вычетов), Минфин готов к обсуждению, отметил Силуанов, но подчеркнул необходимость дополнительных расчетов. В то же время он выступил против передачи части НДС на региональный уровень, указав на необходимость сохранить налог как федеральный.

Путин, в свою очередь, поддержал идею повышения прозрачности отрасли, но отметил, что необходимо усилить ответственность за нарушения налогового законодательства. Он поручил Силуанову совместно с Минэкономразвития выработать действенные меры контроля. «Такие, чтобы, конечно, никого на 20–25 лет в тюрьму не отправляли, но чтобы они были эффективными», – сказал Путин.

Кроме того, глава государства призвал подумать над механизмом прямого финансового участия региональных и местных властей в развитии легального общепита. По его словам, даже небольшой процент от налоговых поступлений может заинтересовать муниципалитеты в содействии бизнесу. «Один процентик или меньше, но какой-то доход у них должен быть», – подчеркнул он.

Минфин пересмотрел прогноз поступлений некоторых налогов и сборов в федеральный бюджет на 2025 г. Об этом свидетельствуют поправки, внесенные в Госдуму 12 мая. Теперь ожидаются более высокие поступления по НДФЛ и НДС. В то же время прогноз по налогу на прибыль и утильсбору был снижен.

Поступления в федеральный бюджет от НДФЛ вырастут с 810,5 млрд руб., запланированных в текущем федеральном законе о бюджете, до 858,2 млрд руб. (+5,9%, или 47,6 млрд руб.). 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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