Минфин ожидает снижения поступлений по налогу на прибыль и роста НДФЛ

Поступления в федеральный бюджет от НДФЛ вырастут с 810,5 млрд руб., запланированных в текущем федеральном законе о бюджете, до 858,2 млрд руб. (+5,9%, или 47,6 млрд руб.). В федеральный бюджет поступает часть средств от НДФЛ, превышающая ставку 13%. Такая динамика связана с уточнением налогооблагаемой базы по итогам прошлого года и изменением прогноза по фонду заработной платы, указывает министерство. Среднемесячные номинальные заработные платы россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) в 2025 г. приблизятся к 102 728 руб. (+16,8% год к году), следует из обновленных сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2026–2028 гг. Затем темп роста начнет замедляться – в 2026 г. показатель вырастет на 11,4% до 114 420 руб., в 2027 г. – на 8,3% до 123 880 руб. К концу прогнозного периода – в 2028 г. – зарплата достигнет 132 940 руб. (+7,3% год к году). По данным Росстата, номинальные зарплаты увеличились в 2024 г. на 18,3% в годовом выражении до 87 952 руб.