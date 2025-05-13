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Минфин ожидает снижения поступлений по налогу на прибыль и роста НДФЛ

Также прогнозируется значимое снижение поступлений по утильсбору
Дарья Мосолкина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин скорректировал прогноз поступления некоторых видов налогов и сборов в федеральный бюджет в 2025 г., следует из поправок к нему, внесенных Минфином на рассмотрение в Госдуму 12 мая. В частности, ожидания по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) и НДС повышены, по налогу на прибыль и утильсбору понижены.

Поступления в федеральный бюджет от НДФЛ вырастут с 810,5 млрд руб., запланированных в текущем федеральном законе о бюджете, до 858,2 млрд руб. (+5,9%, или 47,6 млрд руб.). В федеральный бюджет поступает часть средств от НДФЛ, превышающая ставку 13%. Такая динамика связана с уточнением налогооблагаемой базы по итогам прошлого года и изменением прогноза по фонду заработной платы, указывает министерство. Среднемесячные номинальные заработные платы россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) в 2025 г. приблизятся к 102 728 руб. (+16,8% год к году), следует из обновленных сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2026–2028 гг. Затем темп роста начнет замедляться – в 2026 г. показатель вырастет на 11,4% до 114 420 руб., в 2027 г. – на 8,3% до 123 880 руб. К концу прогнозного периода – в 2028 г. – зарплата достигнет 132 940 руб. (+7,3% год к году). По данным Росстата, номинальные зарплаты увеличились в 2024 г. на 18,3% в годовом выражении до 87 952 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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