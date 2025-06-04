Бюджет России в июне может недополучить 40,3 млрд рублей нефтегазовых доходов
Ожидается, что в июне федеральный бюджет России недополучит 40,3 млрд руб. нефтегазовых доходов. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.
Таким образом, общий объем средств, предназначенных для приобретения иностранной валюты и золота, составил 28,3 млрд руб. Эти операции будут осуществляться в период с 6 июня по 4 июля. Соответственно, ежедневный объем покупки этих активов составит 1,5 млрд руб.
С начала года цена на нефть планомерно снижалась. По данным Минэкономразвития, средняя цена за 1 баррель нефти марки Urals с января по март упала с $67,6/барр. до $58,9. Нефтегазовые доходы бюджета в марте составили 1,08 трлн руб. – на 17% меньше показателя за аналогичный период прошлого года (1,31 трлн руб.), сообщал Минфин.
28 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 г. Согласно предложенным поправкам, доходы бюджета РФ в 2025 г. составят 38,5 трлн руб., что ниже ранее утвержденного показателя в 40,296 трлн руб. Нефтегазовые доходы прогнозируются на уровне 8,317 трлн руб. При этом ожидается рост ненефтегазовых доходов на 829,2 млрд руб., что связано, прежде всего, с увеличением поступлений от внутренних акцизов, налогов и неналоговых платежей.