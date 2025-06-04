Бюджет России в июне может недополучить 40,3 млрд рублей нефтегазовых доходов

28 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 г. Согласно предложенным поправкам, доходы бюджета РФ в 2025 г. составят 38,5 трлн руб., что ниже ранее утвержденного показателя в 40,296 трлн руб. Нефтегазовые доходы прогнозируются на уровне 8,317 трлн руб. При этом ожидается рост ненефтегазовых доходов на 829,2 млрд руб., что связано, прежде всего, с увеличением поступлений от внутренних акцизов, налогов и неналоговых платежей.