Газета
Телеграм
Главная / Экономика /

РСПП: бизнес надеется на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ

Ведомости

Бизнес надеется на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России. Для такого исхода уже есть «макроэкономические аргументы», заявил в интервью ТАСС президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Среди аргументов для принятия решения о снижении ставки глава РСПП назвал снижение темпов инфляции: «Индекс потребительских цен на 26 мая год к году составил 9,78%, с начала месяца – 0,21%. Позитивную динамику по ценам подтверждают и опросы РСПП. Респонденты в мае стали реже указывать ответ «цены выросли» и чаще – «цены закупки не изменились», – пояснил Шохин.

По его мнению, высокая ставка ЦБ негативно влияет на экономику. Он сослался на данные самого регулятора, а именно обзор финансовой стабильности от 28 мая 2025 г. В нем отмечается, что у отдельных крупных корпоративных заемщиков из отраслей горной добычи, торговли, машиностроения и легкой промышленности наблюдаются трудности с обслуживанием долга.

Инвестиционная активность, указал Шохин, тоже переживает непростой период. По его данным, 20% компаний заявили об отставании проектов по инвестициям от графиков, 14% компаний оказались вынуждены сократить бюджет. Он добавил, что некоторые проекты возможно осуществить только с помощью государства, объем поддержки которого сокращается.

31 мая глава ВТБ Андрей Костин предложил пари на 10 щелчков после прогноза первого заместителя председателя финансовой организации Дмитрия Пьянова о сохранении Центральным банком ключевой ставки на следующем заседании. Он отметил признаки плавного охлаждения экономики и замедления инфляции.

На прошлом заседании 25 апреля Центробанк сохранил ставку на уровне 21% в четвертый раз. Следующее решение ожидается 6 июня.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных