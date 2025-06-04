РСПП: бизнес надеется на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ

По его мнению, высокая ставка ЦБ негативно влияет на экономику. Он сослался на данные самого регулятора, а именно обзор финансовой стабильности от 28 мая 2025 г. В нем отмечается, что у отдельных крупных корпоративных заемщиков из отраслей горной добычи, торговли, машиностроения и легкой промышленности наблюдаются трудности с обслуживанием долга.