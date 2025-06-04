РСПП: бизнес надеется на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ
Бизнес надеется на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России. Для такого исхода уже есть «макроэкономические аргументы», заявил в интервью ТАСС президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Среди аргументов для принятия решения о снижении ставки глава РСПП назвал снижение темпов инфляции: «Индекс потребительских цен на 26 мая год к году составил 9,78%, с начала месяца – 0,21%. Позитивную динамику по ценам подтверждают и опросы РСПП. Респонденты в мае стали реже указывать ответ «цены выросли» и чаще – «цены закупки не изменились», – пояснил Шохин.
По его мнению, высокая ставка ЦБ негативно влияет на экономику. Он сослался на данные самого регулятора, а именно обзор финансовой стабильности от 28 мая 2025 г. В нем отмечается, что у отдельных крупных корпоративных заемщиков из отраслей горной добычи, торговли, машиностроения и легкой промышленности наблюдаются трудности с обслуживанием долга.
Инвестиционная активность, указал Шохин, тоже переживает непростой период. По его данным, 20% компаний заявили об отставании проектов по инвестициям от графиков, 14% компаний оказались вынуждены сократить бюджет. Он добавил, что некоторые проекты возможно осуществить только с помощью государства, объем поддержки которого сокращается.
На прошлом заседании 25 апреля Центробанк сохранил ставку на уровне 21% в четвертый раз. Следующее решение ожидается 6 июня.