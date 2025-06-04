Агентство S&P сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт»

«Более того, мы не ожидаем, что платеж будет произведен в течение 10 рабочих дней, предусмотренных договором по ценным бумагам, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если только они не будут реструктурированы», – говорится в сообщении агентства.