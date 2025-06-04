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Агентство S&P сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт»

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оставило без изменений долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «SD» («выборочный дефолт»). Об этом говорится в официальном сообщении агентства.

Прогноз по данному рейтингу не присвоен. Краткосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте также был сохранен на уровне «SD», тогда как долгосрочный рейтинг в национальной валюте подтвержден на уровне «CCC+» с стабильным прогнозом.

Основной причиной присвоения статуса «выборочный дефолт» стал отказ Украины выполнить обязательства по выплате долга на сумму $670 млн, который был связан с ценными бумагами, привязанными к росту ВВП. Срок погашения этих обязательств истек 2 июня, однако Киев не произвел запланированную выплату.

«Более того, мы не ожидаем, что платеж будет произведен в течение 10 рабочих дней, предусмотренных договором по ценным бумагам, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если только они не будут реструктурированы», – говорится в сообщении агентства.

30 мая стало известно, что Украина отказалась выплачивать $665 млн по так называемым варрантам ВВП – ценным бумагам, выплаты по которым зависят от показателей экономического роста страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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