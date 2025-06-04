Агентство S&P сохранило кредитный рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт»
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оставило без изменений долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «SD» («выборочный дефолт»). Об этом говорится в официальном сообщении агентства.
Прогноз по данному рейтингу не присвоен. Краткосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте также был сохранен на уровне «SD», тогда как долгосрочный рейтинг в национальной валюте подтвержден на уровне «CCC+» с стабильным прогнозом.
Основной причиной присвоения статуса «выборочный дефолт» стал отказ Украины выполнить обязательства по выплате долга на сумму $670 млн, который был связан с ценными бумагами, привязанными к росту ВВП. Срок погашения этих обязательств истек 2 июня, однако Киев не произвел запланированную выплату.
«Более того, мы не ожидаем, что платеж будет произведен в течение 10 рабочих дней, предусмотренных договором по ценным бумагам, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если только они не будут реструктурированы», – говорится в сообщении агентства.
30 мая стало известно, что Украина отказалась выплачивать $665 млн по так называемым варрантам ВВП – ценным бумагам, выплаты по которым зависят от показателей экономического роста страны.