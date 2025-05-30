Украина отказалась выплачивать $665 млн по привязанным к росту ВВП облигациям

Ценные бумаги с погашением в 2041 г. не были включены в предыдущую реструктуризацию внешнего долга на сумму $20 млрд, проведенную в 2023 г. В апреле этого года Киев вел переговоры о возможном обмене варрантов на суверенные облигации, однако соглашение достигнуто не было. Инвесторы настаивали на выплате более $400 млн наличными и частичной конвертации оставшейся суммы, но Украина отклонила эти условия.