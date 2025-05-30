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Украина отказалась выплачивать $665 млн по привязанным к росту ВВП облигациям

Ведомости

Украина не будет выплачивать $665 млн по долговым обязательствам, привязанным к росту экономики, после безрезультатных переговоров с группой кредиторов, возглавляемой хедж-фондами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на минфин Украины.

Речь идет о варрантах ВВП – ценных бумагах, выплаты по которым зависят от показателей роста экономики. Очередной платеж должен был состояться 2 июня на основе экономических результатов 2023 г., однако в минфине сообщили о продлении действующего моратория на выплаты по облигациям до завершения реструктуризации долга.

«Украина по-прежнему привержена реализации всеобъемлющей, справедливой и равноправной реструктуризации ценных бумаг, привязанных к ВВП», – говорится в официальном сообщении ведомства. Сейчас около 20% варрантов находится на балансе самого государства. Власти в Киеве подчеркивают, что продолжат придерживаться долговых целевых ориентиров, зафиксированных в программе с МВФ.

Ценные бумаги с погашением в 2041 г. не были включены в предыдущую реструктуризацию внешнего долга на сумму $20 млрд, проведенную в 2023 г. В апреле этого года Киев вел переговоры о возможном обмене варрантов на суверенные облигации, однако соглашение достигнуто не было. Инвесторы настаивали на выплате более $400 млн наличными и частичной конвертации оставшейся суммы, но Украина отклонила эти условия.

На прошлой неделе агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Украины на уровне «ограниченный дефолт», указав, что он останется без изменений до возобновления диалога с большинством коммерческих кредиторов. Варранты ВВП могут быть признаны неисполненными после наступления даты платежа.

В апреле Украине не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга, срок выплаты которого истекает в мае 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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