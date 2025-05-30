Украина отказалась выплачивать $665 млн по привязанным к росту ВВП облигациям
Украина не будет выплачивать $665 млн по долговым обязательствам, привязанным к росту экономики, после безрезультатных переговоров с группой кредиторов, возглавляемой хедж-фондами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на минфин Украины.
Речь идет о варрантах ВВП – ценных бумагах, выплаты по которым зависят от показателей роста экономики. Очередной платеж должен был состояться 2 июня на основе экономических результатов 2023 г., однако в минфине сообщили о продлении действующего моратория на выплаты по облигациям до завершения реструктуризации долга.
«Украина по-прежнему привержена реализации всеобъемлющей, справедливой и равноправной реструктуризации ценных бумаг, привязанных к ВВП», – говорится в официальном сообщении ведомства. Сейчас около 20% варрантов находится на балансе самого государства. Власти в Киеве подчеркивают, что продолжат придерживаться долговых целевых ориентиров, зафиксированных в программе с МВФ.
Ценные бумаги с погашением в 2041 г. не были включены в предыдущую реструктуризацию внешнего долга на сумму $20 млрд, проведенную в 2023 г. В апреле этого года Киев вел переговоры о возможном обмене варрантов на суверенные облигации, однако соглашение достигнуто не было. Инвесторы настаивали на выплате более $400 млн наличными и частичной конвертации оставшейся суммы, но Украина отклонила эти условия.
На прошлой неделе агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Украины на уровне «ограниченный дефолт», указав, что он останется без изменений до возобновления диалога с большинством коммерческих кредиторов. Варранты ВВП могут быть признаны неисполненными после наступления даты платежа.
В апреле Украине не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга, срок выплаты которого истекает в мае 2025 г.