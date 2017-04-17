Центробанк определит стоимость входного билета для аудиторов

У ЦБ остается меньше года для того, чтобы определиться с тем, как он будет очищать аудиторский рынок от недобросовестных и демпингующих игроков
А. Гордеев / Ведомости
Центробанк готовит аудиторскому рынку более глобальную реформу, чем предполагалось ранее, уверены три участника совещания аудиторов с ЦБ. В пятницу руководство Центробанка обсуждало с аудиторскими компаниями, отраслевыми СРО, а также федеральными чиновниками вопросы передачи мегарегулятору полномочий по надзору и регулированию аудита, а также грядущему изменению законодательства.