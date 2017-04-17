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Статья опубликована в № 4303 от 17.04.2017 под заголовком: ЦБ не постоит за ценой аудита

Центробанк определит стоимость входного билета для аудиторов

Мегарегулятор нацелился на более масштабную реформу рынка
У ЦБ остается меньше года для того, чтобы определиться с тем, как он будет очищать аудиторский рынок от недобросовестных и демпингующих игроков
У ЦБ остается меньше года для того, чтобы определиться с тем, как он будет очищать аудиторский рынок от недобросовестных и демпингующих игроков
А. Гордеев / Ведомости

Центробанк готовит аудиторскому рынку более глобальную реформу, чем предполагалось ранее, уверены три участника совещания аудиторов с ЦБ. В пятницу руководство Центробанка обсуждало с аудиторскими компаниями, отраслевыми СРО, а также федеральными чиновниками вопросы передачи мегарегулятору полномочий по надзору и регулированию аудита, а также грядущему изменению законодательства.

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