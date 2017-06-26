Техсервисы могут стать представителями страховщиков в регионах Валентина Свистунова / Интерпресс / ТАСС

Станции техосмотра автомобилей (СТОА) могут наделить новой для них функцией - представителя страховых компаний в регионах. Эта мера предполагается дорожной картой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по повышению конкуренции на финансовых рынках, напомнил заместитель руководителя службы Андрей Кашеваров. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов не видит «серьёзных препятствий тому, чтобы СТОА могли представлять страховые компании».

«Мы всегда предлагали, что этим (представлением страховщиков в регионах. - "Ведомости") могут заниматься абсолютно все юридические лица, и никаких ограничений в сборе документов быть не должно», - сказал Кашеваров.

Эта инициатива предполагается в пункте 3.1 дорожной карты «Развитие конкуренции на рынке финансовых услуг». «ФАС считает необходимым создать условия для расширения перечня лиц, которые вправе выполнять функции представителя страховщика в регионе», - говорится в документе.

Швецов добавил, что в вопросе расширения полномочий техстанций «дьявол кроется в деталях», поэтому предложение ФАС нужно дополнительно проработать.