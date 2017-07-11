Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Долги не продашь кому попало
Депутаты хотят запретить продажу долгов компаниям, не поднадзорным Центробанку
Чаще всего банкиры так избавляются от валютной ипотеки
- Михаил Тегин
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Чаще всего банкиры так избавляются от валютной ипотеки
М. Стулов / Ведомости
Банкам могут запретить продажу долгов граждан непрофессиональным участникам финансовых рынков – соответствующий законопроект намерен подготовить комитет Госдумы по финансовому рынку, рассказал «Ведомостям» его председатель Анатолий Аксаков.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}