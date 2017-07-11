Банки
Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Долги не продашь кому попало

Депутаты хотят запретить продажу долгов компаниям, не поднадзорным Центробанку

Чаще всего банкиры так избавляются от валютной ипотеки

Банкам могут запретить продажу долгов граждан непрофессиональным участникам финансовых рынков – соответствующий законопроект намерен подготовить комитет Госдумы по финансовому рынку, рассказал «Ведомостям» его председатель Анатолий Аксаков.

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