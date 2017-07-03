«Связной» выкупил долг у «Глобэкса»

У «Связного» не остается неурегулированных долгов перед банками-кредиторами, отмечает представитель компании Андрей Гордеев / Ведомости

Банк «Глобэкс» продал 5% акций голландской Svyaznoy N.V. и теперь не входит в число акционеров компании. Это следует из материалов банка. «Связной» и Внешэкономбанк (ВЭБ) урегулировали все споры между входящим в банковскую группу «Глобэксом», его требования полностью удовлетворила компания «Связной логистика», входящая в группу «Связной», следует из совместного сообщения ВЭБ и Solvers Олега Малиса, контролирующей «Связной» с конца 2014 г.

Стороны полностью отказываются от взаимных претензий, отзывают существующие иски и прекращают все судебные разбирательства. Достигнутое соглашение создает крепкий фундамент для будущего сотрудничества ВЭБ и «Связного», цитирует Малиса пресс-служба Solvers.

Представители «Глобэкса» отказались от комментариев. Сделка позволит дочернему банку ВЭБа избавиться от проблемной задолженности и прекратить затяжные судебные иски, а «Связному» развиваться, отметил представитель ВЭБ. Условия сделки ее участники не раскрывают.

«Связной логистика» выкупила 5% Svyaznoy N.V., говорит представитель Solvers. По его словам, по соглашению с Внешэкономбанком, контролирующим «Глобэкс», снимаются все взаимные претензии между банком и компанией Trellas Enterprises Ltd. (контролирует Svyaznoy N.V). По его словам, «Связной логистика» получает 5% акций собственной головной компании Svyaznoy N.V. и все права требования и залог по долгам компании Trellas перед «Глобэксом».

«Глобэкс» приобрел 5% Svyaznoy N.V. у компании Trellas Enterprises Limited еще в 2012 г. — по условиям сделки этот пакет в начале 2015 г. должен был выкупить примерно за 64 млн евро (сумма, заплаченная при покупке, плюс проценты). При этом «Глобэкс» получил еще 5% Svyaznoy N.V. в качестве залога исполнения сделки. В марте 2015 г. «Глобэкс» через арбитражный суд Москвы попытался истребовать с Trellas в общей сложности 8,78% акций Svyaznoy N.V. По соглашению с Ноготковым «Глобэкс»» имел право на дополнительную долю в компании в случае падения ее стоимости (а стоимость, по оценке «Глобэкса», упала), рассказал ранее «Ведомостям» источник, близкий к банку. Также «Глобэкс» обратился в арбитражный суд Лондона, который в июле 2016 г. решил, что Trellas должна заплатить «Глобэксу» более 63 млн евро по неисполненной сделке купли-продажи акций Svyaznoy N.V.

«Связной» еще не опубликовал годовой отчет за 2016 г. По словам представителя компании, долг «Связного логистики» на конец II квартала 2017 г. составлял 11,5 млрд руб. против 14 млрд руб. годом ранее. Долг компании Trellas при этом не изменился и составляет около 64 млрд руб., утверждает он. После закрытия сделки с банком «Глобэкс» у «Связного» не остается неурегулированных долгов перед банками-кредиторами, отмечает представитель компании. В частности, в конце 2016 г. Solvers удалось достичь соглашения с подконтрольным РЖД НПФ «Благосостояние», выдавшим в 2012 г. структуре Ноготкова 3 млрд руб. под залог 15% Svyaznoy N.V. По условиям соглашения с новым владельцем «Связного», «Благосостояние» получил право конвертировать пакет акций Svyaznoy N.V. в миноритарный.