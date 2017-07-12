Госдума готовит поправки, позволяющие прощать долги крымчанам перед украинскими банками

После этого они могут претендовать на прощение половины долга

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Крымчанам могут простить половину долгов перед украинскими банками Е. Егоров / Ведомости

«Я по кредиту [украинскому банку] платить перестал, – рассказывал крымский таксист, подвозивший корреспондента «Ведомостей» в апреле 2014 г., – слишком дорого. Если гасить кредит из другой страны, а мы теперь другая страна, получается много комиссий. А ехать гасить на Украину – больше на дорогу потратишь. Решил не платить вовсе, вряд ли кто-то поедет меня искать за долг в 20 000 руб.».