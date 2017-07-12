Банки
Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: Крым – за половину долга

Госдума готовит поправки, позволяющие прощать долги крымчанам перед украинскими банками

После этого они могут претендовать на прощение половины долга
  • Анна Еремина,
  • Эмма Терченко,
  • Татьяна Воронова
  • / Ведомости

«Я по кредиту [украинскому банку] платить перестал, – рассказывал крымский таксист, подвозивший корреспондента «Ведомостей» в апреле 2014 г., – слишком дорого. Если гасить кредит из другой страны, а мы теперь другая страна, получается много комиссий. А ехать гасить на Украину – больше на дорогу потратишь. Решил не платить вовсе, вряд ли кто-то поедет меня искать за долг в 20 000 руб.».

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