Создатель Ethereum усомнился в пользе ICO

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин сомневается в ценности многих проводимых сейчас ICO Евгений Разумный / Ведомости

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин сомневается в ценности многих проводимых сейчас ICO (Initial coin offering, первичное предложение криптовалют), рассказал он на открытой встрече с председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в Центре компетенций по блокчейну МИСиС.

ICO — это особый вид сбора денег компанией с использованием криптовалют. Он напоминает размещение ценных бумаг на бирже и систему краудфайндинга. В обмен на биткоины или Ethereum вкладчики получают от компании токены — другую криптовалюту. В будущем ее можно будет обменивать на продукт компании, проводящей ICO.

Много проектов внедряют токены без реальной пользы – только чтобы привлечь деньги, сказал Бутерин. Недостаток ICO в том, что такой сбор криптовалют сконцентрирован на команде, в том, что ей сразу дают деньги, считает программист. В какой-то момент рынок поймет, что многие токены не имеют реальной ценности и новое ICO будет сложнее провести, уверен Бутерин. Вместо этого Бутерин предложил ввести конкуренцию между командами, кто лучше реализует идею, причем деньги они бы получали не сразу.

Ethereum — вторая по популярности криптовалюта после биткоина. По данным Coinmarketcap, ее капитализация составляет $35,4 млрд.

У ICO есть и другие проблемы. В 2017 г. мошенники украли $225 млн у людей, которые пользуются блокчейном криптовалюты Ethereum, писал Bloomberg со ссылкой на отчет компании Chainalysis, которая анализирует блокчейн-транзакции. В этом году инвесторы вложили $1,6 млрд в ICO на блокчейне Ethereum, $150 млн из них достались мошенникам, гласит отчет Chainalysis. Жертвами стали больше 3000 человек. В среднем каждый потерял $7500. Если вы инвестируете в ICO, то в одном случае из десяти у вас украдут деньги, сообщал Bloomberg.