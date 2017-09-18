В США и ЕС резко сокращается число банкиров

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С 2009 г. BofA закрыл 1597 отделений, в основном в небольших городах и сельской местности Chuck Burton / AP

«Больше – значит лучше», – говорил в 1998 г. после слияния NationsBank и Bank of America (BofA) гендиректор объединенного банка Хью Маккоулл. Теперь риторика иная. «Везде быть невозможно», – недавно говорил соруководитель розничного подразделения BofA Дин Атанэйжиа.

После кризиса 2008 г., когда BofA получил $45 млрд госпомощи, он взял курс на сокращение издержек. В 2011 г. его гендиректор Брайан Мойнихан говорил, что в рознице банк будет экономить $5 млрд ежегодно. Один из способов такой экономии – сокращение отделений в сельской местности. Работа каждого отделения обходится BofA в $900 000 ежегодно, пишет WSJ со ссылкой на экс-гендиректора розничного подразделения банка Йона Ворхеса, но в большом городе отделение зарабатывает $2,5 млн дохода, а в маленьком городе или деревне – $1,4 млн.

С 2009 г. BofA закрыл 1597 отделений, в основном в небольших городах и сельской местности. В этом BofA становится все более похожим на JPMorgan и Citi, у которых отделения сосредоточены в крупных городах. Но это не мешает BofA наращивать вклады – в 2016 г. их приток составил $55 млрд.

Банки ЕС в 2016 г. закрыли 9100 отделений и сократили 50 000 сотрудников, сообщает Reuters со ссылкой на Банковскую федерацию ЕС. Штат европейских банков составляет 2,8 млн человек – это минимум с 1997 г. С 2008 г. в ЕС закрылось 48 000, или 20%, банковских отделений. В Великобритании в конце 2016 г. было 8000 отделений по сравнению с 17 800 в 1989 г., в этом году закроются еще 762.

Европе не нужны 195 000 банковских отделений, говорится в отчете Autonomous: «В Германии 32 000 банковских отделений по сравнению с 7370 супермаркетами и 15 магазинами Apple. Число отделений сильно сократится».

По оценке Autonomous, развитие цифровой розницы позволит банкам сократить затраты на отделения на 30 млрд евро (см. график). Лучше всего готовы к этому скандинавские банки и банки США. Среди отстающих – их японские, канадские и некоторые европейские конкуренты. «Люди все больше совершают банковские операции сами, поэтому отделения становятся не нужны и, что более важно, сотрудники в отделениях тоже становятся не нужны, что означает хорошую экономию для банков», – сказал FT партнер Autonomous Стюарт Грэм.