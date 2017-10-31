Доля в «Таможенной карте» выставлена на продажу за 4 млрд рублей

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Таможенные платежи идут бесперебойно Максим Стулов / Ведомости

ФК Открытие» выдал кредит «Таможенной карте» на 2,6 млрд руб. для выкупа безнадежных требований к рухнувшему Финпромбанку. Сделка состоялась в октябре прошлого года и привела к тому, что капитал «Таможенной карты» после корректировки оценщика стал отрицательным – минус 2 млрд руб., следует из отчета об оценке имущества Финпромбанка. Шансы на возврат долгов невелики: в сентябре 2016 г. Финпромбанк потерял лицензию, а его имущества вряд ли хватит на покрытие долгов перед всеми кредиторами, сделал вывод оценщик.

Более 20–25% всех таможенных платежей оплачиваются картами, следует из отчета оценщика, из них в конце прошлого года более 50% проводились через систему «Таможенная карта». Таким образом, за январь – сентябрь 2016 г. система могла обрабатывать платежей на 400 млрд руб.