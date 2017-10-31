Финансы
Платный
Анна Еремина
Банки
Статья опубликована в № 4440 от 31.10.2017 под заголовком: Как «Таможенная карта» ляжет

Доля в «Таможенной карте» выставлена на продажу за 4 млрд рублей

Однако рыночная цена компании – ноль: мешает невозвратный долг, покупку которого прокредитовало «Открытие»

ФК Открытие» выдал кредит «Таможенной карте» на 2,6 млрд руб. для выкупа безнадежных требований к рухнувшему Финпромбанку. Сделка состоялась в октябре прошлого года и привела к тому, что капитал «Таможенной карты» после корректировки оценщика стал отрицательным – минус 2 млрд руб., следует из отчета об оценке имущества Финпромбанка. Шансы на возврат долгов невелики: в сентябре 2016 г. Финпромбанк потерял лицензию, а его имущества вряд ли хватит на покрытие долгов перед всеми кредиторами, сделал вывод оценщик.

Более 20–25% всех таможенных платежей оплачиваются картами, следует из отчета оценщика, из них в конце прошлого года более 50% проводились через систему «Таможенная карта». Таким образом, за январь – сентябрь 2016 г. система могла обрабатывать платежей на 400 млрд руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике