Ставки вкладов осенью неожиданно выросли

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К Новому году банки раскинут сеть для охоты на вкладчиков Максим Стулов / Ведомости

После сентябрьского падения ключевой ставки ЦБ сразу на 0,5 процентного пункта до 8,5% примерно четверть крупных и средних розничных банков снова принялись снижать ставки рублевых вкладов. В частности, это сделали «Хоум кредит», «ОТП банк», «Уралсиб», «МТС банк», «Зенит», «Юникредит». Россельхозбанк и Росбанк уменьшили на 0,2–0,5 п. п. ставки длинных – дольше года – вкладов, но увеличили доходность более коротких. В прошлую пятницу ключевая ставка опустилась до 8,25%, и к ним присоединились «Тинькофф банк», Райффайзенбанк, «Российский капитал». Еще несколько банков говорят, что будут корректировать ставки в ближайшее время.

«На рынке тенденция к снижению ставок вкладов в рублях, предпосылок к ее изменению не наблюдается», – констатирует замруководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.