Ставки вкладов осенью неожиданно выросли
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
После сентябрьского падения ключевой ставки ЦБ сразу на 0,5 процентного пункта до 8,5% примерно четверть крупных и средних розничных банков снова принялись снижать ставки рублевых вкладов. В частности, это сделали «Хоум кредит», «ОТП банк», «Уралсиб», «МТС банк», «Зенит», «Юникредит». Россельхозбанк и Росбанк уменьшили на 0,2–0,5 п. п. ставки длинных – дольше года – вкладов, но увеличили доходность более коротких. В прошлую пятницу ключевая ставка опустилась до 8,25%, и к ним присоединились «Тинькофф банк», Райффайзенбанк, «Российский капитал». Еще несколько банков говорят, что будут корректировать ставки в ближайшее время.
«На рынке тенденция к снижению ставок вкладов в рублях, предпосылок к ее изменению не наблюдается», – констатирует замруководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}