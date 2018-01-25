Минфин предложил прописать «умные» контракты в законодательстве

Сделать российское право понятным для компьютера и автоматизировать его исполнение с помощью смарт-контрактов предлагалось в одном из планов программы «Цифровая экономика» CARSTEN KOALL / AFP

Минфин опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах», который призван урегулировать новую для России отрасль их выпуска и оборота, а также описывает смарт-контракты.

Смарт-контракт – это электронный алгоритм, который при наступлении определенного условия позволяет автоматически обменяться деньгами, недвижимостью, акциями и другими активами. Данные при этом в строгой последовательности записываются в блокчейн.

Водитель превышает скоростной режим – и ему автоматически выписывается штраф, предлагал «Ведомостям» аналогию исполнительный директор юрфирмы Heads Consulting Никита Куликов. Блокчейн используется в смарт-контрактах из-за его свойства однозначно фиксировать все изменения и договоренности и невозможности вносить правки задним числом, объяснял он.

По предложению Минфина права сторон смарт-контракта защищаются так же, как и сторон электронного договора.

Сделать российское право понятным для компьютера и автоматизировать его исполнение с помощью смарт-контрактов предлагалось в одном из планов программы «Цифровая экономика».

Но сначала искусственный интеллект должен проанализировать все российские законы и понять, где нормы дублируются или противоречат друг другу, разъяснял Куликов. В результате появятся нормы закона, исполнять которые можно без вмешательства человека, объясняет он.

Законопроект Минфина также описывает правила выпуска токенов – одного из видов цифровых активов, который документ отделяет от криптовалют. Токены выпускают юридические лица для привлечения финансирования. Законопроект запрещает неквалифицированным инвесторам вкладывать более 50 000 руб. в выпускаемый токен. По данным замминистра финансов Алексея Моисеева, около 90% всех ICO (Initial coin offering – первичное размещение криптовалюты) сейчас являются мошенническими. Чтобы разбираться и участвовать в торговле токенами, люди должны иметь определенную квалификацию, объяснял Моисеев.

А вот вопросов налогообложения законопроект не коснулся.