Финансы / Банки

Цифровой банк OTP Group увеличил убыток до 1,6 млрд рублей

Группа может терпеть убытки Touch Bank благодаря рекордной прибыли «ОТП банка»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Проект венгерской OTP Group – Touch Bank, который специализируется на обслуживании клиентов онлайн, в прошлом году увеличил убыток на 25% до 1,6 млрд руб., следует из отчетности группы по МСФО (расчеты по курсу форинта на 31 декабря).

Touch Bank создан в 2015 г., он работает на лицензии российского «ОТП банка». Убытки Touch Bank терпит третий год подряд, следует из отчетности группы: в 2015 и 2016 гг. банк потерял по 1,2 млрд руб. Результаты Touch Bank не оправдали ожиданий относительно числа клиентов, оборотов и доходов, говорится в отчетности группы за прошлый год. Новое руководство постоянно работает, чтобы достичь целевых показателей прибыльности, указано там. Из банка в конце 2017 г. ушел руководитель проекта Андрей Козляр.

На запуск нового проекта OTP Group выделила 40 млн евро, в 2015 г. группа ждала, что проект выйдет на окупаемость через 3,5–4 года, писала газета «Коммерсантъ».

Основной продукт банка – дебетовые карты, но на них в России не заработаешь, объясняет топ-менеджер розничного банка. Активно выдавать кредиты, на которых как раз и можно заработать, Touch Bank начал в прошлом году, его портфель вырос примерно с 330 млн руб. на начало года до 2,8 млрд, следует из отчетности. Выросла доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней: с 6,7 до 10%. Во II квартале банк ужесточил стандарты выдачи кредитов, сказано в отчетности.

В прошлом году у Touch Bank выросли операционные расходы почти на 20%, в основном за счет маркетинга, следует из отчетности. В конце года у банка выросли затраты на привлечение клиентов, кроме того, банк потратил примерно 130 млн руб. на рекламную ТВ-кампанию. В таких проектах все зависит от того, как скоро бренд станет узнаваемым и заработает сарафанное радио, указывает топ-менеджер розничного банка.

У проекта, аналогичного Touch Bank, – Рокетбанка (сейчас работает на лицензии «ФК Открытие», создан в 2012 г.) – в 2016 г. убыток составил 234 млн руб., говорится в отчетности «ФК Открытие» по МСФО. Более свежих данных банк не раскрывал.

За два года операционной деятельности в Touch Bank был с нуля разработан и запущен полноценный цифровой банк, говорит представитель «ОТП банка». С этого года Touch Bank начинает новый этап своего развития, основная цель которого – масштабировать текущие разработки и решения, продолжает он. И подчеркивает, что стратегия группы в России по-прежнему предполагает фокус на прибыльности каждого выданного продукта.

Сам «ОТП банк» отчитался в понедельник о рекордном заработке (без учета Touch Bank): его чистая прибыль по итогам 2017 г. составила 5,9 млрд руб., что на 22% больше результатов 2016 г. Прошлый год был лучшим для группы в России, подчеркивается в сообщении.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике