Цифровой банк OTP Group увеличил убыток до 1,6 млрд рублей

На запуск нового проекта OTP Group выделила 40 млн евро Touch Bank

Проект венгерской OTP Group – Touch Bank, который специализируется на обслуживании клиентов онлайн, в прошлом году увеличил убыток на 25% до 1,6 млрд руб., следует из отчетности группы по МСФО (расчеты по курсу форинта на 31 декабря).

Touch Bank создан в 2015 г., он работает на лицензии российского «ОТП банка». Убытки Touch Bank терпит третий год подряд, следует из отчетности группы: в 2015 и 2016 гг. банк потерял по 1,2 млрд руб. Результаты Touch Bank не оправдали ожиданий относительно числа клиентов, оборотов и доходов, говорится в отчетности группы за прошлый год. Новое руководство постоянно работает, чтобы достичь целевых показателей прибыльности, указано там. Из банка в конце 2017 г. ушел руководитель проекта Андрей Козляр.

На запуск нового проекта OTP Group выделила 40 млн евро, в 2015 г. группа ждала, что проект выйдет на окупаемость через 3,5–4 года, писала газета «Коммерсантъ».

Основной продукт банка – дебетовые карты, но на них в России не заработаешь, объясняет топ-менеджер розничного банка. Активно выдавать кредиты, на которых как раз и можно заработать, Touch Bank начал в прошлом году, его портфель вырос примерно с 330 млн руб. на начало года до 2,8 млрд, следует из отчетности. Выросла доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней: с 6,7 до 10%. Во II квартале банк ужесточил стандарты выдачи кредитов, сказано в отчетности.

В прошлом году у Touch Bank выросли операционные расходы почти на 20%, в основном за счет маркетинга, следует из отчетности. В конце года у банка выросли затраты на привлечение клиентов, кроме того, банк потратил примерно 130 млн руб. на рекламную ТВ-кампанию. В таких проектах все зависит от того, как скоро бренд станет узнаваемым и заработает сарафанное радио, указывает топ-менеджер розничного банка.

У проекта, аналогичного Touch Bank, – Рокетбанка (сейчас работает на лицензии «ФК Открытие», создан в 2012 г.) – в 2016 г. убыток составил 234 млн руб., говорится в отчетности «ФК Открытие» по МСФО. Более свежих данных банк не раскрывал.

За два года операционной деятельности в Touch Bank был с нуля разработан и запущен полноценный цифровой банк, говорит представитель «ОТП банка». С этого года Touch Bank начинает новый этап своего развития, основная цель которого – масштабировать текущие разработки и решения, продолжает он. И подчеркивает, что стратегия группы в России по-прежнему предполагает фокус на прибыльности каждого выданного продукта.

Сам «ОТП банк» отчитался в понедельник о рекордном заработке (без учета Touch Bank): его чистая прибыль по итогам 2017 г. составила 5,9 млрд руб., что на 22% больше результатов 2016 г. Прошлый год был лучшим для группы в России, подчеркивается в сообщении.