ВТБ добился прекращения контракта ПФР со Сбербанком на выплату пенсий за рубежом

Контракт предусматривал выплату пенсий с 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2022 г. гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы России, следует из материалов тендера Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Москвы по иску ВТБ признал недействительным итоги электронного аукциона на заключение госконтракта по открытию и ведению счетов Пенсионного фонда России (ПФР) в иностранных валютах, следует из материалов суда.

Контракт предусматривал выплату пенсий с 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2022 г. гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы России, следует из материалов тендера. Сейчас такая пенсия выплачивается более чем 305 000 граждан, живущих в 128 странах, говорится на сайте ПФР. Представитель фонда сообщил «Ведомостям», что ежегодно эти выплаты составляют порядка 3,5 млрд руб.

«Отмена конкурса никак не повлияет на выплату пенсий российским пенсионерам за рубежом. Пенсии как выплачивались, так и выплачиваются вовремя и в полном объеме», – подчеркивает представитель ПФР, но как дальше будут производиться выплаты, не объясняет.

Аукцион прошел год назад, в марте 2017 г. на площадке автоматизированной системы торгов «Сбербанк-АСТ». В нем участвовали ВТБ и Сбербанк. Как только цена предложений от двух госбанков за право заключения контракта достигла 70 руб., в работе «Сбербанк-АСТ» начались сбои, которые неоднократно повторялись. В результате ВТБ не смог сделать очередное ценовое предложение, и торги были автоматически завершены – лучшим было признано предложение Сбербанка.

Суд установил, что «при проведении торгов были допущены существенные нарушения, которые повлияли на результаты торгов, привели к созданию неравных условий, ограничению и устранению конкуренции». «Сбербанк-АСТ» как оператор электронной площадки не обеспечил надежность работы программных и технических средств, «используемых при проведении аукциона, что повлекло нарушение прав банка ВТБ (ПАО) на равный доступ к участию в аукционе».

Действие госконтракта Сбербанка на оказание финансовых услуг для ПФР прекратить, говорится в материалах суда. Сбербанк должен будет компенсировать ВТБ расходы на оплату госпошлины – 4000 руб.

ПФР не выплачивает банку какой-либо комиссионный доход за перечисление средств пенсионерам, рассказывает сотрудник одного из госбанков. Зато у банка увеличиваются остатки на счетах, в лице пенсионеров он получает большую клиентскую базу, которая чаще придерживается сберегательной модели, уточнил он.

«Сбербанк-АСТ» готовит апелляцию, сообщил его представитель. «Ведомости» ожидают комментарий Сбербанка.