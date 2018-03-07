Еще один госбанк получил право на привлечение частных вкладов

«МСП банк» заверил, что будет работать только с индивидуальными предпринимателями

«МСП банк» принадлежит госкорпорации МСП, осуществляет финансовую поддержку малого и среднего бизнеса Андрей Махонин / Ведомости

Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства («МСП банк») получил лицензию, дающую право привлекать во вклады средства физических лиц. Об этом сообщил ЦБ, банк также стал участником системы страхования вкладов.

Лицензия нужна «МСП банку» для привлечения депозитов только индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщил его представитель. И заверил, что банк не предполагает открывать счета физическим лицам, не являющимся ИП.

«МСП банк» принадлежит госкорпорации МСП, осуществляет финансовую поддержку малого и среднего бизнеса. Он работает по двухуровневой системе, передавая полученное от государства фондирование в основном региональным банкам-партнерам, которые и работают с заемщиками (кредиты выдаются с их баланса).

На поддержку малого и среднего бизнеса «МСП банк» получил от ЦБ депозит на 26 млрд руб. по ставке 6,5% годовых и еще 30 млрд руб. от ВЭБа по ставке 6,25% годовых, говорится в его отчетности по МСФО на 30 сентября 2017 г.

Стратегия развития банка до 2020 г. предполагает переход на прямое финансирование субъектов МСП. «Ключевым направлением развития банка является выход на рынок прямого финансирования и обслуживания клиентов, включая получение фондирования за счет средств клиентов», – сказано в стратегии.