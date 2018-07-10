Вклады «Советского» заберет Московский кредитный банк

На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию у трижды санированного «Советского» Максим Стулов / Ведомости

Конкурс Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на приобретение обязательств банка «Советский» на 37 млрд руб. выиграл Московский кредитный банк (МКБ), объявил ЦБ. В конкурсе участвовало только два банка – МКБ и Совкомбанк, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к ЦБ, и человек, знакомый с условиями проведения конкурса. Предлагали всем крупным банкам, но интереса не было, говорит один из собеседников «Ведомостей». Конверты были вскрыты в понедельник, сегодня победителя утвердил регулятор, указывает другой.

По условиям конкурс выигрывал тот, кто предложит большую доплату за возможность получить обязательства и активы «Советского». МКБ предложил чуть более 100 млн руб., Совкомбанк – около 80 млн руб., говорят собеседники «Ведомостей». К обслуживанию вкладчиков «Советского» МКБ приступит с 17 июля, сообщил ЦБ.

МКБ традиционно развивался в Москве и Московской области, у банка сильная cеть в этих регионах и достаточно компетенций для того, чтобы расширять географию присутствия, передала пресс-служба банка слова первого зампреда правления Михаила Полунина. «Благодаря работе в рамках данного проекта мы сможем выйти в Северо-Западный и Центральный регионы с минимальными затратами на организацию сети и на привлечение клиентов», – сказал он.

Представитель Совкомбанка от комментариев отказался.

На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию у трижды санированного «Советского» и объявил, что его активы и обязательства – первая и вторая очереди кредиторов – будут переданы. У «Советского» не хватало качественных активов, чтобы передать около 37 млрд руб. обязательств, поэтому незадолго до отозыва лицензии ЦБ заменил имущество на его балансе. Регулятор выдал депозит на 34,2 млрд руб. на пять лет Автовазбанку (АВБ), вошедшему в Фонд консолидации банковского сектора. АВБ выкупил у «Советского» проблемные активы «для обеспечения принципа эквивалентности размера передаваемых обязательств стоимости передаваемого имущества». Работу с этими проблемными активами будет вести Фонд плохих долгов, создаваемый на базе банка «Траст» и «Рост банка». Позже к объединенной структуре присоединится АВБ.

Требования индивидуальных предпринимателей не передавались, объявил ЦБ. Они получат страховое возмещение от АСВ (максимум – 1,4 млн руб). По закону частично передавать требования кредиторов нельзя – можно передавать только требования какой-либо из очереди целиком – а индивидуальные предприниматели относятся к третьей очереди кредиторов, которую передавать не планировалось. Требования каждого индивидуального предпринимателя не превышают 1,4 млн руб., заверил представитель ЦБ.