«Открытие холдинг» передаст Фонду плохих долгов еще один актив

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Банк «ФК Открытие» – один из крупнейших держателей бондов холдинга: в прошлом году он реструктурировал 15 выпусков на 249 млрд руб. Максим Стулов / Ведомости

«Открытие холдинг» передаст банку «Траст», на базе которого ЦБ создает фонд плохих долгов, еще один актив. Речь идет о компании «Балтийский лизинг». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство банка «Траст» о приобретении 99,95% «Балтийского лизинга».

У «Балтийского лизинга» три владельца. Это «Открытие холдинг» (19,9%), АО «Интерсервис» (79,5%) и гендиректор компании Дмитрий Корчагов (0,5%), следует из отчетности «Балтийского лизинга». Компания занимает девятое место в рэнкинге «Эксперт РА» за 2017 г. по величине портфеля. По итогам прошлого года он составил 41,1 млрд руб., собственный капитал компании – 6,6 млрд руб.