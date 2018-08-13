Финансы / Банки

«Открытие холдинг» передаст Фонду плохих долгов еще один актив

ФАС согласовала «Трасту» приобретение девятой по величине портфеля лизинговой компании «Балтийский лизинг»
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«Открытие холдинг» передаст банку «Траст», на базе которого ЦБ создает фонд плохих долгов, еще один актив. Речь идет о компании «Балтийский лизинг». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство банка «Траст» о приобретении 99,95% «Балтийского лизинга».

У «Балтийского лизинга» три владельца. Это «Открытие холдинг» (19,9%), АО «Интерсервис» (79,5%) и гендиректор компании Дмитрий Корчагов (0,5%), следует из отчетности «Балтийского лизинга». Компания занимает девятое место в рэнкинге «Эксперт РА» за 2017 г. по величине портфеля. По итогам прошлого года он составил 41,1 млрд руб., собственный капитал компании – 6,6 млрд руб.

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