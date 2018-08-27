ЦБ уличил близкие к «Финаму» компании в манипулировании рынком

Они совершали не имевшие экономического смысла сделки с акциями UC Rusal и Polyus Gold

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Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ сообщил, что выявил манипулирование несколькими финансовыми инструментами на Московской бирже в 2012-2016 гг.: акциями компаний UC Rusal, Polyus Gold, «Левенгук», «Медиахолдинг», ТПГ «Аэссель», «Главторгпродукт», «Вторресурсы», «Платформа «Ютинет.Ру», а также паями ЗПИФ акций «Финам – информационные технологии» и ЗПИФ рентный «Финам капитальные вложения».

Некоторые участники рынка, пишет ЦБ, совершали с этими инструментами множество сделок, не имевших очевидного экономического смысла. Это создавало видимость торговой активности и ликвидности и помогало привлекать сторонних инвесторов, искусственно формировать и поддерживать цены, указывает ЦБ.