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Клиенты «Финама» следовали стратегии инсайдера

Чтобы сдвинуть котировки ценных бумаг, трейдер использовал сервис автоследования за своим счетом, заявил ЦБ
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Центробанк установил, что известный трейдер Элвис Марламов занимался инсайдерской торговлей. Об этом заявил в среду вечером директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. Марламов был клиентом «Финама» и автором шести торговых стратегий сервиса автоследования.

Автоследование – это услуга, благодаря которой сделки по счетам подписавшихся на нее клиентов проводятся автоматически вслед за действиями управляющего. Стратегиям Марламова следовали 2000 подписчиков «Финама», открывшие 4000 счетов. Именно на этом и строилась схема инсайдерской торговли Марламова, следует из слов Ляха.

Схема работала так: Марламов открывал позицию через свой изолированный счет, затем, через 1-1,5 минуты, он открывал позицию уже с использованием счета с автоследованием, вслед за этим ценные бумаги покупали подписчики его стратегий, а это сдвигало котировки бумаг. После этого Марламов закрывал позицию по своему изолированному счету. Сделки проходили с теми же ценными бумагами. Таким образом, Марламов получил доход более 8 млн руб., сообщил Лях (сумма не учитывает комиссию трейдера за сервис автоследования).

Сделки с использованием инсайдерской информации он совершал систематически и в течение длительного времени – с 8 июня 2016 г. по 22 февраля 2018 г. Сделки проходили с 29 ликвидными бумагами, говорится в сообщении ЦБ. Всего регулятор выявил 344 таких эпизода, указал он. На момент совершения сделок Марламов не являлся сотрудников «Финама», а был его клиентом, хотя ранее работал в компании, указал Лях.

На сайте «Финама» есть сообщения, в которых говорится о том, что Марламов занимал должность ведущего инвестиционного консультанта холдинга «Финам», также он возглавлял офис представителя ЗАО «Финам» в Красноярске, был управляющим директором ООО «Финам-менеджмент».

Марламов на момент совершения сделок не являлся сотрудником «Финама», говорит президент «Финама» Владислав Кочетков. «Мы системно и постоянно мониторим действия авторов стратегий автоследования по всем счетам в «Финаме», в том числе и по изолированным. Марламов как автор стратегий, к которым подключены большие клиентские портфели, мониторился в режиме онлайн и никаких подозрительных действий мы не замечали», – говорит Кочетков. Судя по всему, сделки, о которых говорит ЦБ, совершались с изолированных счетов, открытых у других брокеров, рассуждает он.

Корреспонденту «Ведомостей» удалось дозвониться до Марламова. Он сказал, что не совершал инсайдерских сделок и никакого вреда своим подписчикам не приносил.

ЦБ намерен направить информацию в правоохранительные органы, регулятор уже приостановил проведение операций Марламовым на Московской бирже.

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