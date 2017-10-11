ЦБ обнаружил трейдера, который манипулировал рынком пять лет
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Банк России выявил еще один крупный случай манипулирования рынком, рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. С 2011 по 2016 гг. трейдер банка «Ак барс» Артем Люлинский совершил 494 операции с акциями на Московской бирже, которые были квалифицированы как манипулирование рынком.
В течение пяти лет Люлинский использовал следующую схему. С личного брокерского счета в одном из крупных профучастников он покупал акции на бирже по рыночным ценам. Затем, по-прежнему как физическое лицо, выставлял заявку на продажу этих бумаг по цене выше рынка. Уже с рабочего счета он покупал по этой цене акции: разница между средней ценой покупки и продажи акций и являлась доходом трейдера. В результате этих операций он составил 77 млн руб., заявил Лях: «Доход не равен ущербу для "Ак барса". Как правило, из-за таких действий работодателю наносится ущерб в гораздо большем размере, с коэффициентом в 2-3 раза». Впрочем, пока точная сумма ущерба для банка не известна.
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