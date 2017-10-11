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Эмма Терченко

ЦБ обнаружил трейдера, который манипулировал рынком пять лет

Объем одной его сделки доходил до десятков миллионов рублей

Банк России выявил еще один крупный случай манипулирования рынком, рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. С 2011 по 2016 гг. трейдер банка «Ак барс» Артем Люлинский совершил 494 операции с акциями на Московской бирже, которые были квалифицированы как манипулирование рынком.

В течение пяти лет Люлинский использовал следующую схему. С личного брокерского счета в одном из крупных профучастников он покупал акции на бирже по рыночным ценам. Затем, по-прежнему как физическое лицо, выставлял заявку на продажу этих бумаг по цене выше рынка. Уже с рабочего счета он покупал по этой цене акции: разница между средней ценой покупки и продажи акций и являлась доходом трейдера. В результате этих операций он составил 77 млн руб., заявил Лях: «Доход не равен ущербу для "Ак барса". Как правило, из-за таких действий работодателю наносится ущерб в гораздо большем размере, с коэффициентом в 2-3 раза». Впрочем, пока точная сумма ущерба для банка не известна.

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Комментарии  ()
balakirev.ia
10:47 11.10.2017
Ну надо же. всего 7 лет, и какой результат! Так и до залоговых аукционов, глядишь, дойдут. лет через 100. А если ближе к делу, торговал он фишками, в основном. Что такое 10-20 лямов в стакане Сбера? плюнуть и растереть. Какое тут манипулирование? Мошенничество - вполне. Манипулирование? Да еще в сторону повышения? Да на не растущем рынке? Вот Злодей!
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