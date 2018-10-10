Страховщики тратят миллиарды на борьбу с мошенниками
Без поддержки самих страховщиков она невозможна, считает зампред ЦБ
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В перспективе отчетность будет дополнена графой о фактах мошенничества в страховании в денежном выражении, обещал Ефремов
Евгений Разумный / Ведомости
Многие страховые компании в 2018 г. «серьезно занялись» решением проблемы мошенничества в ОСАГО, потратив на это 1 млрд руб., сообщил в среду зампред ЦБ Владимир Чистюхин на пленарном заседании Госдумы (здесь и далее цитата по «Интерфаксу»).
Из его слов следует, что страховщики не только занимаются решением проблем мошенничества по ОСАГО, но и одновременно способствуют этому. «С точки зрения «Росгосстраха» и других компаний — я с вами полностью согласен: невозможно осуществлять мошеннические действия без поддержки внутри компании», — ответил Чистюхин на высказывание депутата Вячеслава Лысакова о возможном участии страховщиков в мошеннических схемах на рынке ОСАГО.
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