Bank of America нашел в ужесточении санкций позитив для России

Они хотя бы покончат с неопределенностью, которая давит на рынок госдолга

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В августе конгресс США предложил запретить семи российским госбанкам проводить операции в США Davis Turner/Getty Images

«Ужасный конец лучше, чем ужас без конца», – так называется одна из глав бюллетеня инвестбанка Bank of America Merrill Lynch «Лебединое озеро 2019-го»: неопределенность в отношении грядущих сильнее сказывается на российском рынке, чем сами санкции. Доля нерезидентов в ОФЗ сократилась с максимальных 35% в апреле 2018 г. до 25% в ноябре и продолжит сокращаться, пока неопределенность будет сохраняться, указывают аналитики инвестбанка.

В августе конгресс США предложил запретить семи российским госбанкам проводить операции в США, а зарубежным инвесторам – покупать новые выпуски российского госдолга, а госдепартамент – ввести санкции за события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия: с 22 августа ограничить финансовые операции и поставки в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, а если страна не гарантирует отказа от использования химического оружия, в ноябре почти полностью закрыть импорт и экспорт, запретить «Аэрофлоту» летать в США и снизить уровень дипломатических отношений.