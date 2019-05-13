Рубль подешевел из-за обострения торгового спора между Китаем и США

Курс рубля снизился вопреки дорожащей нефти Андрей Гордеев/ / Ведомости

В первый день активных торгов после майских праздников курс рубля упал. На открытие торгов на Московской бирже доллар подорожал на 35 коп. до 65,43 руб., евро – на 39 коп. до 73,43 руб. К 18.30 мск доллар и евро стоили 65,41 и 73,46 руб. соответственно.

Валюты других развивающихся стран в понедельник тоже дешевели: китайский юань терял 0,8%, турецкая лира – 1,91%, южноафриканский ранд – 1,34%, мексиканское песо – 0,49% (на 18.30 мск).

Из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем спрос на рисковые активы упал, указывает главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова. С начала года инвесторы надеялись на урегулирование спора и это поддерживало развивающиеся рынки, но за последние несколько дней ситуация резко изменилась, напоминает она: «Участники рынка ждали, что стороны вот-вот подпишут соглашение, но переговоры, проходившие 9–10 мая, не принесли результатов, а дата новой встречи пока не ясна».

Вашингтон 10 мая повысил с 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд. Президент США Дональд Трамп также поручил проработать повышение пошлин на оставшуюся часть китайского импорта более чем на $300 млрд. США «находятся именно там, где хотят быть» в отношениях с КНР, а в принятых Вашингтоном решениях виновата китайская сторона, пытавшаяся пересмотреть условия обсуждаемой торговой сделки, написал Трамп в Twitter в воскресенье.

Ситуация усугубилась после того, как в понедельник Пекин объявил об ответных пошлинах на импорт из США на $60 млрд, говорит управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев. К тому же понедельник стал первым полноценным торговым днем на российском рынке почти за две недели: многие игроки в майские праздники не участвовали в торгах, поэтому их возвращение на рынок мгновенно привело к резкому скачку курса, отмечает он.

Впрочем, по сравнению с некоторыми другими развивающимися валютами рубль держится довольно уверенно, замечает Веденеев: «Благодаря высоким процентным ставкам иностранным участникам рынка по-прежнему интересны сделки керри-трейд, рубль также поддерживает и подорожавшая нефть». Баррель марки Brent в понедельник дорожал до $72,54. К 18.30 мск котировки скорректировались до $71.

Хотя нефтяные котировки в понедельник и оказали валютному рынку «психологическую поддержку», потенциал для укрепления рубля теперь существенно ограничен, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «До обострения торгового конфликта в мае мы рассчитывали, что курс благодаря дорогой нефти и высоким рублевым ставкам закрепится в диапазоне 63–65 руб./$, но теперь доллар вряд ли упадет ниже 65 руб. на горизонте двух-трех месяцев». В ближайшие дни курс доллара может достичь и 66 руб., опасается ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков.

Рынки будут отыгрывать эти риски еще не один день, ожидает Евдокимова: «Сейчас мы видим первичную реакцию участников торгов, дальше важно следить за макроэкономическими данными, в том числе за тем, как срыв китайско-американских переговоров отразится на темпах роста китайской и мировой экономики, а также на нефтяных котировках».