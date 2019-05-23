Статья опубликована в № 4819 от 24.05.2019 под заголовком: Карты странствий
Стоит ли брать в отпуск за границу специальную карту
Накануне сезона отпусков банки предлагают клиентам завести туристический «пластик»
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Даже в Европу на всякий случай нужно брать с собой наличные
Александра Зотова / для Ведомостей
Карты для туристов могут быть кобрендовыми – выпущенными совместно с сервисами бронирования или авиакомпаниями, или традиционными, но с повышенным кэшбэком (обычно в виде бонусов, баллов или миль, а не денег) и удобными сервисами для путешественников. Несмотря на внешне привлекательные условия, многие туристические карты довольно дороги, а накопление и использование бонусов с их помощью ограниченно. Российские карты для туристов, как и обычный «пластик», имеют свои особенности использования за рубежом.
Летнее обновление
К лету многие банки дополняют линейки платежных карт новыми продуктами для путешественников или модернизируют ранее разработанные карты.
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