Альфа-банк отсудил у структур экс-владельца банка «Югра» 17 млрд рублей
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Арбитражный суд Москвы 20 июня удовлетворил иск Альфа-банка к восьми связанным с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным структурам на 16,8 млрд руб., говорится в картотеке арбитражных дел. Текста иска в ней нет, но опубликовано решение суда. Оно гласит, что ответчики – им принадлежат торгово-развлекательные центры «Филион» и «Черемушки», а также три офисных комплекса «Агата», «Центр-Т» и Cherry Tower – обязаны выплатить банку $262 млн просрочки по долгу и неустойку в $9,5 млн. В суде рассматривается еще два иска Альфа-банка к структурам Хотина на общую сумму 23,3 млрд руб.
После того как у «Югры» в июле 2017 г. ЦБ отозвал лицензию, Альфа-банк практически сразу обратился в суд с требованием досрочно погасить задолженность. Она оценивалась банком почти в $700 млн. Тогда стороны заключили мировое соглашение: структуры Хотина обязались гасить долг в соответствии с графиком, а Альфа-банк должен был прекратить все судебные действия. Но в мае этого года Альфа-банк подал в Мещанский районный суд пять исков против Хотина и ряда его компаний – они касались взыскания сумм по кредитам или договорам поручительства. Банк это объяснял защитой интересов вкладчиков, но, как оказалось потом, заемщик несколько раз нарушил условия мирового соглашения. Иски банка к Хотину были связаны с ситуацией вокруг банка «Югра». «В мировом соглашении, которое мы заключали, некоторые ковенанты тоже были связаны с «Югрой», – говорил РБК предправления Альфа-банка Алексей Соколов. – Потом, когда произошли все эти события [арест Хотина], стали нарушаться ковенанты, и мы начали действовать».
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