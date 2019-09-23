«Дочка» Сбербанка требует от компании Дмитрия Мазурова еще 28,5 млрд рублей

Конфликт вокруг Антипинского НПЗ, крупнейшего независимого нефтеперерабатывающего предприятия России, начался в конце прошлого года Антипинский НПЗ

Сбербанк, а также его дочерняя структура ООО «СБК» 19 и 20 сентября подали пять исков на общую сумму 56,7 млрд руб. к швейцарскому трейдеру нефтепродуктов New Stream Trading, который принадлежит бывшему совладельцу Антипинского НПЗ Дмитрию Мазурову. Это следует из картотеки арбитражных дел. В Арбитражный суд Москвы подан один иск на 5,8 млрд руб., еще четыре на 50,9 млрд – в Арбитражный суд Тюменской области.

New Stream Trading долгое время закупала у ныне обанкротившегося Антипинского НПЗ нефтепродукты для продажи их за рубеж.

Претензии к New Stream Trading предъявлены, так как «компания стала поручителем по займам Антипинского НПЗ перед банком», говорил собеседник «Ведомостей», знакомый с содержанием иска: «Здесь ничего необычного нет. Заем был выдан и не возвращен. Поручитель должен вернуть этот долг». Трейдер «являлся основным экспортным торговым домом Антипинского НПЗ, а также поручителем по обязательствам завода перед банком», говорит представитель Сбербанка. Он уточняет, что банк вынужден использовать все законные способы возврата кредитов, в том числе требовать погашения со стороны поручителей, из-за сложной ситуации на самом заводе.

56,7 млрд руб., или $890 млн по текущему курсу, – это почти треть задолженности Антипинского НПЗ перед Сбербанком: общий долг предприятия – $5 млрд, из них $3 млрд – это долг перед Сбербанком, говорили собеседники «Ведомостей», близкие к кредиторам. Нынешние иски к New Stream Trading – ответ на претензии New Stream Trading AG к Сбербанку, которые трейдер высказал в иске в Лондонском суде, это было в начале сентября, рассуждает партнер и адвокат BMS Law Firm Денис Фролов.

New Stream Trading в Лондонском суде добивается компенсации ущерба от Сбербанка в «несколько сотен миллионов долларов», сообщал трейдер. Представитель Сбербанка не ответил «Ведомостям», получал ли банк этот иск и какая сумма претензий в нем указана. Компания Мазурова объясняла начало судебного разбирательства тем, что ей был причинен значительный ущерб действиями ответчиков, в том числе «неисполнением Антипинским заводом обязательств по поставкам продукции, несмотря на получение существенных предоплат, и действиями Сбербанка в качестве основного кредитора НПЗ».

«Шансы на удовлетворение исков [Сбербанка] на основании поручительств имеются», – считает партнер адвокатского бюро КИАП Антон Самохвалов. «Рассчитывать на реальное принудительное исполнение решений было бы опрометчиво, – говорит Самохвалов. – У трейдера, по сути, нет активов, на которые можно было бы обратить взыскание». Он думает, что у Сбербанка есть все шансы, что предложенная им кандидатура конкурсного управляющего будет утверждена, а он может оспорить сделки должника (включая, например, сделки со швейцарским трейдером), а затем привлечь бывших владельцев предприятия к субсидиарной ответственности по долгам НПЗ. Такой ход событий теоретически может даже привести к обращению взыскания на другие активы бывших владельцев, включая самого трейдера, при условии, разумеется, что будет доказана такая связь, рассуждает Самохвалов.

«Договор поручительства – простой. По нему, если основной должник не может покрыть обязательства, их исполняет поручитель, а затем он имеет право требовать полную выплаченную сумму с самого должника», – говорит партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный. В данном случае Антипинский НПЗ находится в процедуре наблюдения и New Stream Trading важно успеть встать в очередь кредиторов, рассуждает юрист. Хотя трейдер может попытаться доказать в суде, что после обращения взыскания на залоги долг был полностью погашен, считает Тертычный.