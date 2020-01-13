У силовиков и банкиров возникли вопросы к законопроекту о биометрии

В разговоре с «Ведомостями» Аксаков уточнил, что депутаты рассчитывают принять законопроект о биометрии в феврале. При его подготовке ко второму чтению возникли вопросы у силовых органов и у бизнеса, в основном у банков, которые обязывают использовать биометрию для оказания услуг и, соответственно, тратиться на закупку оборудования, настройку соответствующих систем, а удовольствие это недешевое, объяснил Аксаков: «Поэтому все должно быть тщательно выверено, нет задачи принять закон, а потом создать проблемы и банкам, и людям, если возникнет риск утечек».