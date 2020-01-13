У силовиков и банкиров возникли вопросы к законопроекту о биометрии
Принятие законопроекта по сбору биометрических данных приостановлено, в 2020 г. не ожидается принятия кардинальных решений по использованию биометрии, сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Законопроект по биометрии лежит в Госдуме. Мы приостановили его принятие, хотя Банк России настаивал на скорейшем принятии, в связи с тем, что аккуратно стараемся относиться к принятию цифровых законов. <...> Это связано с тем, что тема непростая, прежде всего связана с защитой прав граждан, защитой персональных данных, и с защитой бизнеса тоже», – цитирует Аксакова ТАСС.
В разговоре с «Ведомостями» Аксаков уточнил, что депутаты рассчитывают принять законопроект о биометрии в феврале. При его подготовке ко второму чтению возникли вопросы у силовых органов и у бизнеса, в основном у банков, которые обязывают использовать биометрию для оказания услуг и, соответственно, тратиться на закупку оборудования, настройку соответствующих систем, а удовольствие это недешевое, объяснил Аксаков: «Поэтому все должно быть тщательно выверено, нет задачи принять закон, а потом создать проблемы и банкам, и людям, если возникнет риск утечек».