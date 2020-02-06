Высокий суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минцев

«Открытие» и «Траст» обвиняют Минцев в совершении мошеннических сделок перед санацией «Открытия» и «Рост банка». В августе 2017 г. банки приобрели облигации «О1 груп финанс» (структура O1 Group) примерно на 57 млрд руб. Деньгами от продажи облигаций О1 Group погасила свои кредиты в «ФК Открытие» на $500 млн и «Рост банке» на $350 млн. В тот же месяц «ФК Открытие» был передан на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, «Рост банк» ЦБ забрал в фонд в сентябре. «Траст», ставший банком непрофильных активов, присоединил к себе «Рост банк». Основателем и крупнейшим совладельцем «ФК Открытие» был Вадим Беляев – его банк санировал «Траст», а экс-владельцем «Рост банка» был Микаил Шишханов.