Высокий суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минцев
Высокий суд Лондона отклонил заявление одного из трех сыновей владельца O1 Group Бориса Минца – Игоря. Тот просил разблокировать активы семьи на $572 млн. Суд запретил их отчуждать в июле 2019 г. до разрешения основного спора по существу. Речь идет об иске банков «Открытие» и «Траст» к Минцу и всем трем его сыновьям – Игорю, Дмитрию и Александру. Банки требуют с Минцев $700 млн.
«Открытие» и «Траст» обвиняют Минцев в совершении мошеннических сделок перед санацией «Открытия» и «Рост банка». В августе 2017 г. банки приобрели облигации «О1 груп финанс» (структура O1 Group) примерно на 57 млрд руб. Деньгами от продажи облигаций О1 Group погасила свои кредиты в «ФК Открытие» на $500 млн и «Рост банке» на $350 млн. В тот же месяц «ФК Открытие» был передан на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, «Рост банк» ЦБ забрал в фонд в сентябре. «Траст», ставший банком непрофильных активов, присоединил к себе «Рост банк». Основателем и крупнейшим совладельцем «ФК Открытие» был Вадим Беляев – его банк санировал «Траст», а экс-владельцем «Рост банка» был Микаил Шишханов.