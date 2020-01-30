Бизнесмена Минца и его сыновей обвиняют в растрате порядка 30 млрд рублей
Бизнесмен и владелец O1 Group Борис Минц и двое его сыновей обвиняются в растрате порядка 30 млрд руб., рассказал «Ведомостям» знакомый бизнесмена и подтвердил Федор Куприянов, адвокат одного из сыновей Минца – Александра.
Защитник пока не ознакомился с материалами дела. По мнению Куприянова, это необоснованная сумма, дело он считает заказным и направленным на отъем имущества обвиняемых. Обвиняемые своей вины не признают, рассказала «Ведомостям» адвокат Дмитрия Минца – Елена Куприянова.
Ранее Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать бизнесмена и его сыновей. Все трое обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Они объявлены в международный розыск. Ходатайство об их заочном аресте суд рассмотрит 31 января.
SPV-компания Минца «О1 груп финанс» участвовала в сделке с банком «Открытие», которая позже легла в основу уголовного дела в отношении бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича. В отношении последнего возбудили уголовное дело год назад, он проходит по той же статье, что и Минц: растрата в особо крупном размере.