Бизнесмена Минца и его сыновей обвиняют в растрате порядка 30 млрд рублей

SPV-компания Минца «О1 груп финанс» участвовала в сделке с банком «Открытие», которая позже легла в основу уголовного дела в отношении бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича. В отношении последнего возбудили уголовное дело год назад, он проходит по той же статье, что и Минц: растрата в особо крупном размере.