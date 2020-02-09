ЦБ хочет дать право санируемым банкам оздоравливать других

В 2017 г. Банк России создал новую модель финансового оздоровления банков – через УК ФКБС, которая получает акции санируемых банков в доверительное управление и выполняет функции временной администрации. При таком механизме ЦБ выдает деньги санируемому банку напрямую в капитал. До этого санация банков проходила только с участием инвесторов – банков или иных лиц, которых выбирал ЦБ и давал льготный кредит через АСВ. Вводя новый механизм, ЦБ не стал полностью отказываться от старого. Сейчас так санируется 17 банков, с 2017 г. он применялся в случае с крымскими Генбанком и Севастопольским морским банком. В УК ФКБС с 2017 г. финансовое оздоровление из работающих сейчас банков прошли Бинбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Московский индустриальный банк и «Траст».