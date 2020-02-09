ЦБ хочет дать право санируемым банкам оздоравливать других
Центробанк хочет допустить ранее санированные банки или те, кто еще проходит процедуру финансового оздоровления через его Фонд консолидации банковского сектора (УК ФКБС), к оздоровлению других участников рынка. Они могут стать инвесторами при санации по старой схеме – с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ). ЦБ планирует уточнить требования к инвесторам во II квартале этого года, указано в плане подготовки его нормативных актов. Это «расширит инструментарий ЦБ по оптимизации сроков завершения санаций с участием АСВ», указывает ЦБ.
В 2017 г. Банк России создал новую модель финансового оздоровления банков – через УК ФКБС, которая получает акции санируемых банков в доверительное управление и выполняет функции временной администрации. При таком механизме ЦБ выдает деньги санируемому банку напрямую в капитал. До этого санация банков проходила только с участием инвесторов – банков или иных лиц, которых выбирал ЦБ и давал льготный кредит через АСВ. Вводя новый механизм, ЦБ не стал полностью отказываться от старого. Сейчас так санируется 17 банков, с 2017 г. он применялся в случае с крымскими Генбанком и Севастопольским морским банком. В УК ФКБС с 2017 г. финансовое оздоровление из работающих сейчас банков прошли Бинбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Московский индустриальный банк и «Траст».