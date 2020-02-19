Leta Capital отчитался по инвестициям

По словам Чачавы, наибольший вклад в прибыльность фонда – а он выплатил инвесторам $18,9 млн с учетом дивидендов – сделала продажа доли в компании – разработчике решений для дистанционного управления функциями автомобиля Bright Box. В 2014 г. Leta Capital приобрел долю в этом стартапе за $1,5 млн, а в 2017 г. перепродал ее компании Zurich Insurance Group. Сколько фонд выручил от этой сделки, Чачава не говорит, не раскрывает он и условий продажи.