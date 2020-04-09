Регистраторы смогут открывать счета акционерам удаленно

Регистраторы смогут открывать счета акционерам удаленноДля этого будет достаточно пройти идентификацию через портал госуслуг
Регистраторы получили право проводить идентификацию акционеров удаленно – такие поправки в закон вступили в силу 7 апреля, когда их подписал президент Владимир Путин. Они позволяют регистраторам проводить идентификацию клиентов, которым они открывают лицевые счета в реестре акционеров, в упрощенном порядке: онлайн, через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и портал госуслуг. Условий для этого два: все расчеты должны осуществляться в безналичной форме по счетам, отрытым в российском банке, а операция не должна являться подозрительной и относиться к тем, которые надо обязательно контролировать.
Если лицевой счет в реестре открыт без заявления акционера, например, при реорганизации эмитента или переводе бумаг из депозитария, прекратившего деятельность, идентификация клиента проводится позже, перед проведением первой операции уже по распоряжению клиента. Поправки также позволяют регистраторам обновлять данные о владельцах лицевых счетов раз в три года, а не ежегодно.
Зачем это нужно
Теперь любой акционер сможет осуществлять взаимодействие с регистратором и проводить операции – открыть счет, вносить или запрашивать информацию из реестра, – онлайн, идентифицируясь через госуслуги, говорит гендиректор регистратора «Статус» (входит в группу Сбербанка) Людмила Миронова. Это особенно важно для акционеров, проживающих в отдаленных районах, где отсутствуют офисы регистраторов и нет трансфер-агентов, полагает она.
По данным ЦБ на конец 2019 г., регистраторы обслуживали 51 400 реестров и 19,8 млн счетов, где учитываются ценные бумаги.
Проблема, по словам участников рынка, состояла именно в первичной идентификации, после проведения которой возможно исполнение операций по счету. Раньше, если клиент хотел открыть лицевой счет в регистраторе (например, для покупки пакета в неторгуемой компании или если не планирует активно торговать на бирже и хочет передать акции из депозитария брокера), требовалось прийти в офис и заполнить анкету с подписью или же направить ее почтой, заверив подпись у нотариуса и приложив копию паспорта.
Из всех профучастников рынка ценных бумаг только регистраторы не могли проводить упрощенную идентификацию, что, конечно сильно тормозило массовое использование их дистанционных сервисов акциочнерами, сетует Миронова. «Статус» для этого в прошлом году предложил сервис с идентификацией по Сбербанк ID, но с помощью «Госуслуг», где около 100 млн пользователей, можно охватить больше человек, надеется она. Сейчас регистратор ведет около 3 млн счетов, ежегодно открывая около 10 000 новых. Миронова рассчитывает, что компания сможет перестроить внутренние процессы в течение недели.
До этого возникала коллизия – при ведении реестров ПИФ регистраторы могли использовать упрощенную идентификацию, а по акциям или облигациям – нет, добавляет гендиректор «ВТБ регистратора» Константин Петров: «Можно сказать, это восстановление справедливости». Так как «ВТБ регистратор» уже предлагал удаленную идентификацию для ПИФов и при голосовании по акциям, по словам Петрова, как-либо дорабатывать свои сервисы компании не понадобится.
Поможет ли это
Впрочем, услуга по хранению бумаг у регистратора сейчас не очень популярна: «В основном в случае долгосрочных инвестиций или исторически сложившихся вложений», – замечает замруководителя управления рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Елена Фивейская. Клиент может открыть лицевой счет в регистраторе напрямую, либо открыть счет депо у брокера, но через брокера он может торговать на бирже этими бумагами, а через регистратора – просто хранить, объясняет разницу зампред правления по внутреннему аудиту и контролю ФГ БКС Татьяна Хмелевская. Но у самого брокера обычно открыт счет номинального держателя в вышестоящем месте хранения, в частности, – в регистраторе, который осуществляет учет владельцев эмиссионных ценных бумаг по договору с эмитентом, добавляет она.
«Мы понимаем, что это [20 млн счетов] не потенциальный объем рынка, потому что основная масса из них была открыта давно, в рамках приватизации, и эти акционеры никогда к нам не обращались», – признает гендиректор и совладелец регистратора НРК — Р.О.С.Т. Олег Жизненко. Хорошо, если среди этих 20 млн наберется 1 млн активных счетов тех клиентов, кто хотя бы раз был у регистратора, говорит он. Сейчас регистратор, по его словам, открывает 5000 – 7000 лицевых счетов в год. Жизненко надеется, что отработка технологий и практики удаленного открытия счетов, в свою очередь, приведет и к расширению проведения онлайн-операций по уже открытым счетам: «В целом же, чтобы электронные сервисы регистраторов действительно пользовались более широким спросом, регистраторы должны позволить акционерам удаленно осуществлять большее число операций с акциями, например, продавать».