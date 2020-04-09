Регистраторы смогут открывать счета акционерам удаленно

«Мы понимаем, что это [20 млн счетов] не потенциальный объем рынка, потому что основная масса из них была открыта давно, в рамках приватизации, и эти акционеры никогда к нам не обращались», – признает гендиректор и совладелец регистратора НРК — Р.О.С.Т. Олег Жизненко. Хорошо, если среди этих 20 млн наберется 1 млн активных счетов тех клиентов, кто хотя бы раз был у регистратора, говорит он. Сейчас регистратор, по его словам, открывает 5000 – 7000 лицевых счетов в год. Жизненко надеется, что отработка технологий и практики удаленного открытия счетов, в свою очередь, приведет и к расширению проведения онлайн-операций по уже открытым счетам: «В целом же, чтобы электронные сервисы регистраторов действительно пользовались более широким спросом, регистраторы должны позволить акционерам удаленно осуществлять большее число операций с акциями, например, продавать».