«Тинькофф» утроил отчисления в резервы

«Тинькофф» утроил отчисления в резервыГруппа готовится к кризису и планирует остаться прибыльной
Влияние обвала цен на нефть и распространение коронавируса привели к тому, что владелец «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования» – TCS Group Holding Олега Тинькова в I квартале создала 15,7 млрд руб. резервов под кредитные убытки, это в 3,2 раза больше, чем за тот же период год назад, говорится в отчетности холдинга за I квартал по МСФО. Без учета резервов чистая маржа группы выросла на 40% до 25,3 млрд руб., но с их учетом сократилась на 27% до 9,6 млрд руб.
В «мирное время» группа ограничилась бы 9,7 млрд руб. резервов, так как в I квартале всех проблем, связанных с кризисом, физически еще не произошло, отметил в ходе телеконференции финансовый директор банка Илья Писемский. Дополнительные 6 млрд руб. резервов — это влияние изменившихся макроэкономических условий, говорится в отчетности. Это резерв, который создан заранее в ожидании предстоящих проблем и увеличения просрочки, объяснил Писемский, по мере реализации риска клиенты будут уходить в просрочку и этот резерв будет переходить в резерв по конкретным кредитам.
После ввода ограничений, связанных с коронавирусом, уровень просрочки вырос на 30%, отметил на телеконференции предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз, но сейчас она опустилась до уровней, не сильно превышающих докризисные. Какой в банке был докризисный уровень просрочки, он не уточнил.
Подготовка к кризису не помешала банку остаться прибыльным: за квартал он заработал 9 млрд руб. чистой прибыли (+26,7%). Если бы не дополнительные резервы, она могла бы быть на 4,6 млрд руб. больше, отметил Писемский. Он добавил, что группа не ожидает существенного роста резервов в дальнейшем.
Кредитный портфель банка до создания резервов вырос на 4,1% до 400 млрд руб., резервы по нему на 31 марта составляли 64 млрд руб., то есть 16% портфеля.
Из-за последствий коронавируса TCS отозвала свой прогноз на 2020 г. – в марте группа объявила, что намерена в этом году заработать не менее 42 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. До стабилизации ситуации на рынке группа не будет обнародовать обновленный прогноз. Она ожидает, что ее кредитный портфель будет расти медленнее из-за увеличения резервов, но уверена, что по итогам года останется прибыльной, а коэффициенты достаточности капитала будут на комфортном уровне. Группа также ожидает высокой стоимости риска и снижения затрат на фондирование благодаря успехам в привлечении розничных клиентов и снижению ставок на рынке.
На фоне сохранения ожиданий прибыльности группа объявила о выплате вторых промежуточных дивидендов – $0,14 на одну расписку (одна расписка соответствует одной акции класса А) на общую сумму около $28 млн. Компания отдельно подчеркнула, что не планирует менять дивидендную политику, которая предусматривает выплату дивидендов в размере 30% от чистой квартальной прибыли. Однако TCS Group будет отдавать предпочтение потребностям бизнеса в капитале перед выплатой дивидендов, если этого потребует ситуация.
Бумаги TCS при открытии торгов в Лондоне подешевели на 1,83% до $13,98.