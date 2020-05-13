«Тинькофф» утроил отчисления в резервы

Из-за последствий коронавируса TCS отозвала свой прогноз на 2020 г. – в марте группа объявила, что намерена в этом году заработать не менее 42 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. До стабилизации ситуации на рынке группа не будет обнародовать обновленный прогноз. Она ожидает, что ее кредитный портфель будет расти медленнее из-за увеличения резервов, но уверена, что по итогам года останется прибыльной, а коэффициенты достаточности капитала будут на комфортном уровне. Группа также ожидает высокой стоимости риска и снижения затрат на фондирование благодаря успехам в привлечении розничных клиентов и снижению ставок на рынке.