Малый бизнес в августе получил на 10% больше кредитов

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в августе продолжали залезать в долги. Всего банки выдали им 272 000 кредитов – на 10,4% больше, чем месяцем ранее, следует из статистического бюллетеня Банка России «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства». По сравнению с августом прошлого года количество кредитов выросло почти втрое (в 2,7 раза). Выросло и количество заемщиков из числа МСП – на 12,1% до 236 800 предприятий. Это тоже в 2,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего на 1 сентября кредит имели более 427 000 малых и средних компаний – на 152 000 больше, чем в начале года.