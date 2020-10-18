Малый бизнес в августе получил на 10% больше кредитов

Малый бизнес в августе получил на 10% больше кредитовЭксперты предупреждают о росте кредитных рисков
Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в августе продолжали залезать в долги. Всего банки выдали им 272 000 кредитов – на 10,4% больше, чем месяцем ранее, следует из статистического бюллетеня Банка России «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства». По сравнению с августом прошлого года количество кредитов выросло почти втрое (в 2,7 раза). Выросло и количество заемщиков из числа МСП – на 12,1% до 236 800 предприятий. Это тоже в 2,7 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего на 1 сентября кредит имели более 427 000 малых и средних компаний – на 152 000 больше, чем в начале года.
В денежном выражении объем кредитов в августе текущего года составил 698 млрд руб., что на 7,2% больше июля и на 25% – августа 2019 г. В среднем предприниматели занимали 2,6 млн руб. – на уровне июля, хотя и меньше, чем весной (в марте средний размер кредита составлял 5,7 млн руб.). Больше всего кредитов берут торговые компании и фирмы, занимающиеся ремонтом автомобилей, – 40,8% вместе. Доля бизнеса, связанного с операциями по недвижимости, составляет 12,2%. Примерно столько же (12,1%) занимают обрабатывающие производства. На кредиты компаниям строительной сферы приходится 9,9%, на сферу перевозок и хранения – 5,9%.
Во многом рост кредитования вызван льготами. По данным Минэкономразвития, с апреля текущего года объем льготных кредитов для МСП превысил 1 трлн руб. Всего же за семь месяцев 2020 г. предпринимателям выдано около 3,9 трлн руб. Средневзвешенные процентные ставки в августе составили 6,73 и 8,02% годовых по краткосрочным и долгосрочным кредитам соответственно. Это на 4,24 и 2,6 п. п. ниже, чем год назад.
«У нас действительно предпринимаются достаточно серьезные усилия для того, чтобы обеспечить доступность финансирования для субъектов МСП, – соглашается эксперт московского отделения «Опоры России» в сфере банков и финансов Владимир Григорьев. – В России существует несколько государственных институтов, которые нацелены на это: Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО «Корпорация МСП»), «МСП банк», региональные гарантийные фонды, которые оказывают карантинную поддержку заемщикам, выделяются достаточно крупные средства в бюджете. Поэтому возможности кредитования расширены».
Однако стоимость денег, как заметил эксперт, за последние месяцы сильно снизилась. «Наверное, в нашей постсоветской истории деньги никогда так дешево не стоили для заемщиков, – говорит Григорьев. – И, судя по позиции ЦБ, тренд на снижение, по крайней мере какое-то время, будет еще продолжаться. Поэтому все факторы в совокупности подталкивают предпринимателей к привлечению кредитов».
Кроме того, компаний, которые могут полностью жить на собственные средства, как правило, немного, а в кризис их становится еще меньше. «Большая часть бизнеса использует заемные средства, и это совершенно нормально, – отмечает эксперт. – В отличие от крупного бизнеса субъекты МСП в принципе лишены возможности привлекать деньги путем выпуска акций или облигаций, поэтому банковский кредит для них – оптимальный вариант».
Однако с ростом кредитования возрастают и риски невозврата. На 1 сентября, по данным ЦБ, задолженность МСП перед банками составила 5,2 трлн руб., что на 10,2% больше (на 483,6 млрд руб.), чем в начале года. Годовой темп прироста задолженности, отмечает регулятор, в августе ускорился и достиг 25,7%.
Количество заемщиков, имеющих просроченную задолженность, в августе несколько сократилось, однако по сравнению с январем их все равно больше – 27 156 против 24 125. Доля просроченной задолженности в общей сумме по кредитам выросла, но, как отмечает регулятор, незначительно – 12,2% на 1 сентября (на 1 августа – 11%, на 1 января – 11,9%).
«Конечно, риски невозвратности кредитов сейчас существенно выше, – говорит Григорьев. – Пандемия ударила практически по всем компаниям: был и вынужденный простой, и падение продаж. Получается интересная вещь – кредитоваться сейчас выгоднее, чем год назад, а риски, наоборот, возросли. Я могу предположить, что в будущем году статистика с точки зрения просроченных и непогашенных кредитов будет гораздо хуже».