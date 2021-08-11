Российские банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню

С 11 августа ВТБ поднимет базовые процентные ставки по двум вкладам из своей линейки на сроки 6 и 18 месяцев – на 0,39 и 1,39 п. п. Максимальная доходность по ним составит 7,5% годовых. Правда, получить такую ставку можно либо до 31 августа через дистанционные каналы, либо при подключении опции «Сбережения» в мультикарте банка. «Почта банк» сразу после решения ЦБ поднял ставки по всей базовой линейке вкладов на 25 б. п. до максимальных 5%, а по промопредложению – на 1,5 п. п. до 7%. Совкомбанк с 28 июля повысил процентные ставки по вкладам на 0,2 п. п. – это второе повышение за июль, предыдущее также было на 0,2 п. п. На 10 августа максимальная доходность по депозиту сроком на один год составляет 6,6%. Московский кредитный банк (МКБ) поднял ставки в зависимости от срочности от 0,5 п. п. до 1,8 п. п. Банк «Хоум кредит» провел повышение в два этапа: 27 июля – на 0,5-0,8 п. п. и 30 июля – еще на 0,3-0,4 п. п. «Уралсиб» повысил ставки 5 и 9 августа, но представитель банка не раскрыл размер повышения. Росбанк упреждающе поднял ставки по вкладам на 0,75-1 п. п. с 16 июля. Банк «Дом.РФ» поднял в августе ставки по вкладам от 0,1 до 0,2 п. п.