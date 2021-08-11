Российские банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню

Российские банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровнюПока что предлагать ставки выше инфляции банки готовы только на специальных условиях
В августе ставки по депозитам в крупных российских банках вернулись к уровню примерно 5,3% годовых, следует из данных аналитической компании Frank RG. Такими ставки были в конце декабря 2019 г., перед началом пандемии коронавируса. На 11 августа индекс ставок по годовым вкладам и депозитам банков на сумму 100 000 руб. по оценке Frank RG в России составляет 5,298%. С начала августа, таким образом, индекс поднялся на 0,16 п. п. Такой быстрый рост за декаду в последний раз наблюдался в ноябре 2018 г. Первым внимание на это обратил РБК.
Индекс Frank RG ежедневно рассчитывает среднюю доходность сберегательных продуктов на основе анализа 450 вкладов в 54 российских банках (ЦБ публикует аналогичные данные по вкладам в 10 крупнейших банках раз в 10 дней).
На заседании 23 июля ЦБ впервые с декабря 2018 г. повысил ключевую ставку с рекордным с 2014 г. шагом в 1 п. п. – до 6,5% годовых. В целом с 19 марта показатель вырос на 2,25 п. п. Регулятор увеличивает ставку из-за ускорения инфляции в стране: в июне она достигла максимальных с августа 2016 г. 6,5%. Правда, в июле замедлилась в годовом выражении до 6,46%. Со второй декады марта, когда ЦБ начал повышать ключевую ставку, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков по размеру средств граждан выросла чуть больше чем на 1 п. п., до 5,5%, в третью декаду июля, следует из статистики регулятора.
«Ведомости» опросили топ-30 банков по величине портфеля вкладов населения о росте ставок депозитов. По основной линейке вкладов ставки у банков в основном ниже инфляции, зато они готовы предлагать промовклады под 7-8% годовых.
С 11 августа ВТБ поднимет базовые процентные ставки по двум вкладам из своей линейки на сроки 6 и 18 месяцев – на 0,39 и 1,39 п. п. Максимальная доходность по ним составит 7,5% годовых. Правда, получить такую ставку можно либо до 31 августа через дистанционные каналы, либо при подключении опции «Сбережения» в мультикарте банка. «Почта банк» сразу после решения ЦБ поднял ставки по всей базовой линейке вкладов на 25 б. п. до максимальных 5%, а по промопредложению – на 1,5 п. п. до 7%. Совкомбанк с 28 июля повысил процентные ставки по вкладам на 0,2 п. п. – это второе повышение за июль, предыдущее также было на 0,2 п. п. На 10 августа максимальная доходность по депозиту сроком на один год составляет 6,6%. Московский кредитный банк (МКБ) поднял ставки в зависимости от срочности от 0,5 п. п. до 1,8 п. п. Банк «Хоум кредит» провел повышение в два этапа: 27 июля – на 0,5-0,8 п. п. и 30 июля – еще на 0,3-0,4 п. п. «Уралсиб» повысил ставки 5 и 9 августа, но представитель банка не раскрыл размер повышения. Росбанк упреждающе поднял ставки по вкладам на 0,75-1 п. п. с 16 июля. Банк «Дом.РФ» поднял в августе ставки по вкладам от 0,1 до 0,2 п. п.
При этом банки традиционно запускают сезонные вклады, ставки по которым на 2-3,5 п. п. выше базовых ставок. Обычно получение повышенных процентов связано с выполнением некоторых условий: открытие до определенного числа, выполнение целевых действий (сумма, срочность, покупка услуг, использование определенных площадок).
Сбербанк повысил с 1 июля максимальную ставку по промовкладу на 50 б. п. до 6,5%. Для получения максимальной ставки необходимо открыть вклад на сумму от 100 000 руб. и на 3 года: если срок будет меньше, снизится и ставка. Сбербанк при этом имеет одни из самых низких ставок на рынке привлечения – при сроке вклада на три месяца годовая доходность составит 3,9%. Газпромбанк (ГПБ) предлагает акционный вклад со ставкой до 7% годовых с учетом капитализации, а также сроком от года до трех лет. Впрочем, для получения такой ставки надо положить 9 млн руб. на три года. МКБ предлагает доходность до 8% годовых – для этого нужно стать пользователем финансового маркетплейса «Финуслуги» и открыть вклад через него. «Почта банк» предлагает промовклад под 7%, «Хоум кредит» также – на 7% на срок от 12 месяцев. Росбанк предлагает для новых клиентов при условии одновременного оформления инвестиционного продукта вклад под 7,5%.
Индекс Frank RG может вырасти на 0,2-0,8 п. п. с текущего уровня, рассказала «Ведомостям» проектный лидер Frank RG Анастасия Кудрякова. По ее словам, даже при текущем уровне ключевой ставки в 6,5% у банковских ставок есть потенциал роста до 5,5-6,1%. «Если на трех оставшихся в этом году заседаниях ЦБ поднимет ставку, то банки продолжат повышение ставок по вкладам. Мы бы оценивали справедливый спред между ставкой ЦБ и индексом FRG100 в среднем в 1 п. п. при текущем уровне ставки», — считает Кудрякова.
Последовательное поднятие ключевой ставки привело к появлению различных промоусловий и спецпредложений по вкладам от банков, говорит руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов «Почта банка» Геннадий Чаусов: как правило, они направлены на новых клиентов или целевые для банка клиентские сегменты. К концу года по таким узконаправленным сегментным вкладам мы можем увидеть на рынке ставки до 8% годовых, полагает Чаусов. Сезонные и акционные вклады – способ удержать особо щепетильных вкладчиков от ухода в другие банки путем предложения им выгодных, хотя и относительно краткосрочных, депозитных продуктов, считает старший кредитный специалист банковской группы Moody's Ольга Ульянова.
Сезонные вклады – это не только способ повысить лояльность вкладчиков, но и одновременно привлечь краткосрочные пассивы, полагает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Запуск сезонных вкладов позволяет привлечь новых клиентов, нарастить средства действующих, а также маркетинг и продвижение продуктов банка, сообщил представитель Сбербанка.