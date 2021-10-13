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Крупнейшие банки не подключили pull-переводы между счетами клиента в СБП

Все универсальные банки должны были запустить сервис с 1 октября
Екатерина Литова Вадим Арапов
Только за последний месяц число pull-переводов через СБП выросло более чем в 4 раза / Евгений Разумный / Ведомости

Шесть банков из 13 системно значимых – Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие» и Московский кредитный банк (МКБ) – не подключили услугу для граждан пополнять карту со своего счета в другом банке через систему быстрых платежей (СБП) Центробанка.

Сервис так называемых pull-переводов позволяет клиенту в приложении одного банка запрашивать средства для перевода со своих счетов в других банках. Как убедился корреспондент «Ведомостей», в приложении «Тинькофф банка» есть возможность пополнить счет «с моего счета в другом банке», но среди крупнейших банков деньги можно запросить только в Газпромбанке, Промсвязьбанке, Россельхозбанке, Совкомбанке, «Юникредит банке» и Росбанке. Всего, по данным сайта СБП, услугу пополнения своего счета через счет в другом банке подключила 151 организация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных