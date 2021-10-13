Крупнейшие банки не подключили pull-переводы между счетами клиента в СБП

Сервис так называемых pull-переводов позволяет клиенту в приложении одного банка запрашивать средства для перевода со своих счетов в других банках. Как убедился корреспондент «Ведомостей», в приложении «Тинькофф банка» есть возможность пополнить счет «с моего счета в другом банке», но среди крупнейших банков деньги можно запросить только в Газпромбанке, Промсвязьбанке, Россельхозбанке, Совкомбанке, «Юникредит банке» и Росбанке. Всего, по данным сайта СБП, услугу пополнения своего счета через счет в другом банке подключила 151 организация.