Банки раскрыли долю депозитов, открытых до роста ключевой ставки

ЦБ начал цикл снижения ставки летом 2019 г. с уровня 7,75%. Весной 2020 г., когда начался вызванный коронавирусом кризис, регулятор стал снижать ставку активнее – с марта по июль она упала с 6 до 4,25% и была на этом уровне вплоть до марта 2021 г. Но когда в этом году экономика начала восстанавливаться, а спрос – сильно превышать предложение, инфляция ушла далеко от уровня таргета ЦБ в 4% и к 18 октября достигла 7,8%. Из-за разогнавшейся инфляции ЦБ начал цикл ужесточения монетарной политики, и 22 октября ключевая ставка достигла 7,5%.