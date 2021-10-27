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Банки раскрыли долю депозитов, открытых до роста ключевой ставки

Большинство клиентов перейдут на вклады с повышенными процентами к концу года, считают в банках
Вадим Арапов Дмитрий Игнатьев
Многие срочные вклады в банках открыты со ставками, которые действовали до начала роста ключевой ставки / Андрей Гордеев / Ведомости

«Ведомости» узнали долю депозитов с низкими ставками, которые граждане открыли в банках до того, как в марте этого года начала расти ключевая ставка ЦБ, а вместе с ней – доходность по вкладам. В зависимости от банка она варьируется от 25 до 76% от общего портфеля срочных вкладов – в основном они открывались на срок от 6 до 12 месяцев. В опросе участвовали представители крупных банков (ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк) и розничных («Почта банк», «Русский стандарт», «Зенит» и «ОТП банк»).

ЦБ начал цикл снижения ставки летом 2019 г. с уровня 7,75%. Весной 2020 г., когда начался вызванный коронавирусом кризис, регулятор стал снижать ставку активнее – с марта по июль она упала с 6 до 4,25% и была на этом уровне вплоть до марта 2021 г. Но когда в этом году экономика начала восстанавливаться, а спрос – сильно превышать предложение, инфляция ушла далеко от уровня таргета ЦБ в 4% и к 18 октября достигла 7,8%. Из-за разогнавшейся инфляции ЦБ начал цикл ужесточения монетарной политики, и 22 октября ключевая ставка достигла 7,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных