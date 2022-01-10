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На акции каких облачных компаний стоит обратить внимание в 2022 году

Индустрия облачных вычислений будет расти двузначными темпами в ближайшие годы
Инга Сангалова
Андрей Гордеев / Ведомости

Размер рынка облачных вычислений превышает $445,3 млрд, а к 2026 г. может достигнуть $947,3 млрд, прогнозирует компания ReportLinker. Среднегодовые темпы роста рынка облачных вычислений она оценивает в 16,3%. От компаний совсем еще молодой отрасли – а ей только 15 лет – есть чего ожидать. Они постоянно вводят новшества и, преодолевая глобальную нехватку полупроводников, производят собственные микросхемы, пишет The Wall Street Journal. «Ведомости» отобрали пять компаний, в потенциал роста акций которых на горизонте 2022 г. аналитики верят больше всего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных