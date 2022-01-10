На акции каких облачных компаний стоит обратить внимание в 2022 году

Размер рынка облачных вычислений превышает $445,3 млрд, а к 2026 г. может достигнуть $947,3 млрд, прогнозирует компания ReportLinker. Среднегодовые темпы роста рынка облачных вычислений она оценивает в 16,3%. От компаний совсем еще молодой отрасли – а ей только 15 лет – есть чего ожидать. Они постоянно вводят новшества и, преодолевая глобальную нехватку полупроводников, производят собственные микросхемы, пишет The Wall Street Journal. «Ведомости» отобрали пять компаний, в потенциал роста акций которых на горизонте 2022 г. аналитики верят больше всего.