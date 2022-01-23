Как криптобиржа сделала ее создателя самым богатым человеком Азии

Судить о бизнесе Чанпэна действительно сложно. Его криптобиржа не раскрывает финансовые результаты. Более того, непонятно даже, откуда она работает. Binance основана в Китае, вынуждена была оттуда переехать в Японию, а затем на Тайвань и Мальту. Впрочем, мальтийский финансовый регулятор уверял, что биржа перед ним не отчитывается. Юристы биржи указывали в документах, что она зарегистрирована на Каймановых островах. Но местный финансовый регулятор не подтвердил это в ответ на запрос The Wall Street Journal (WSJ), а пресс-секретарь биржи заявила газете, что Binance не управляется с этих островов. Чанпэн последнее время живет в Сингапуре, но в декабре прошлого года местное представительство Binance отозвало заявку на регистрацию биржи в этом городе-государстве. В 2020 г. Чанпэн обмолвился Bloomberg, что штаб-квартира компании там, где он сам находится в данный момент: «В конце концов, штаб-квартира – это всего лишь концепция». У биржи около 3000 сотрудников, которые разбросаны по всему миру и работают, как правило, из дома.