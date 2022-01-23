Как криптобиржа сделала ее создателя самым богатым человеком Азии

Как криптобиржа сделала ее создателя самым богатым человеком АзииBloomberg оценивает состояние основателя Binance Чанпэна Чжао в $96 млрд
В этом месяце титул самого богатого человека Азии перешел к новичку. 9 января Bloomberg впервые оценило активы основателя и гендиректора криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао. По мнению издания, Чанпэн стоит $96 млрд. Таким образом, он подвинул с 1-го места гендиректора индийского энергетического конгломерата Reliance Industries Мукеша Амбани. А в списке самых состоятельных людей мира Чанпэн занял 11-е место – сразу после соучредителя Oracle Ларри Эллисона. Чанпэн может оказаться еще богаче, отмечает Bloomberg. Оценка его состояния основывается на том, что ему принадлежит 90% Binance, выручка которой в прошлом году могла составить $20 млрд (Чанпэн говорил в ноябре на форуме Bloomberg New Economy в Сингапуре, что за 24-часовой период до его выступления биржа обработала транзакций на $170 млрд, а в худшие дни эта цифра составляет $40 млрд). При этом в рейтинге не учитывались личные активы Чанпэна в криптовалютах, так как информации о них нет.
Сам Чанпэн без особой радости отреагировал на рейтинг Bloomberg. «Непопулярная точка зрения: вместо рейтингов богатства должен быть рейтинг благотворительности», – написал он в своем Twitter, который ведет под сетевым ником CZ (инициалы Changpeng Zhao – в сети его знают именно как CZ, а не Чанпэна). Самому Bloomberg на просьбу прокомментировать их оценку Чанпэн ответил только, что криптовалюты очень волатильны и не стоит судить по ним о богатстве человека: «Подсчитаете сейчас их стоимость – получится одно число, а через пять минут уже другое, потому что котировки постоянно меняются». И добавил: «Меня не волнуют деньги и рейтинги».
Оценки состояния Чанпэна тоже на удивление разнообразны. В марте прошлого года рейтинг Hurun Report оценил его в $8 млрд. Через месяц Forbes написал, что оно составляет $1,9 млрд (по данным журнала, доля Чанпэна в Binance – 30%). В ноябре китайский журнал Caijing Magazine уверял, что Чанпэн стоит $90 млрд, но не уточнил, как он высчитал эту цифру.
Судить о бизнесе Чанпэна действительно сложно. Его криптобиржа не раскрывает финансовые результаты. Более того, непонятно даже, откуда она работает. Binance основана в Китае, вынуждена была оттуда переехать в Японию, а затем на Тайвань и Мальту. Впрочем, мальтийский финансовый регулятор уверял, что биржа перед ним не отчитывается. Юристы биржи указывали в документах, что она зарегистрирована на Каймановых островах. Но местный финансовый регулятор не подтвердил это в ответ на запрос The Wall Street Journal (WSJ), а пресс-секретарь биржи заявила газете, что Binance не управляется с этих островов. Чанпэн последнее время живет в Сингапуре, но в декабре прошлого года местное представительство Binance отозвало заявку на регистрацию биржи в этом городе-государстве. В 2020 г. Чанпэн обмолвился Bloomberg, что штаб-квартира компании там, где он сам находится в данный момент: «В конце концов, штаб-квартира – это всего лишь концепция». У биржи около 3000 сотрудников, которые разбросаны по всему миру и работают, как правило, из дома.