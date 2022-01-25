Российский банковский сектор останется прибыльным в случае введения санкций

Банковский сектор в случае реализации даже самого негативного сценария – введения санкций или жестких ограничений из-за коронавируса – сможет остаться прибыльным по итогам 2022 г. и заработать до 2 трлн руб., говорится в новом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». Вероятность реализации негативного прогноза аналитики оценивают в 30–40%. Он подразумевает сохранение инфляции по итогам года на уровне более 6% (ЦБ надеется вернуть ее к таргету в 4%), которая повлечет за собой продолжение цикла повышения ключевой ставки в течение всего года, и в итоге среднегодовая ставка превысит 9%. Негативный сценарий также предполагает существенное снижение среднегодовой цены на нефть до $65/барр. (сейчас нефть торгуется выше $88/барр.) и околонулевой темп прироста ВВП.