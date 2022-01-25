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Российский банковский сектор останется прибыльным в случае введения санкций

При реализации худшего сценария банки в силах заработать 2 трлн рублей в 2022 году, считают в «Эксперт РА»
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Российский банковский сектор сможет остаться прибыльным, даже если Запад введет санкции, считают аналитики  / Евгений Разумный / Ведомости

Банковский сектор в случае реализации даже самого негативного сценария – введения санкций или жестких ограничений из-за коронавируса – сможет остаться прибыльным по итогам 2022 г. и заработать до 2 трлн руб., говорится в новом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». Вероятность реализации негативного прогноза аналитики оценивают в 30–40%. Он подразумевает сохранение инфляции по итогам года на уровне более 6% (ЦБ надеется вернуть ее к таргету в 4%), которая повлечет за собой продолжение цикла повышения ключевой ставки в течение всего года, и в итоге среднегодовая ставка превысит 9%. Негативный сценарий также предполагает существенное снижение среднегодовой цены на нефть до $65/барр. (сейчас нефть торгуется выше $88/барр.) и околонулевой темп прироста ВВП. 

Как пояснила «Ведомостям» автор обзора Людмила Кожекина, под ужесточением санкционного давления имеется в виду введение Западом новых жестких санкций (запрет на любые операции с российским суверенным долгом, включение крупнейших российских банков в список SDN и проч.). Сенат США опубликовал проект закона о санкциях против России в поддержку Украины 12 января, его поддержала администрация президента Джо Байдена. Документ предполагает, в частности, что под ограничения могут попасть по выбору президента США не менее трех из 12 российских финансовых институтов – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк. Также законопроект предполагает запрет на сделки с российским госдолгом, выпущенным после введенных ограничений (на первичном и вторичном рынках).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных