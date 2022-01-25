Российский банковский сектор останется прибыльным в случае введения санкций

Российский банковский сектор останется прибыльным в случае введения санкцийПри реализации худшего сценария банки в силах заработать 2 трлн рублей в 2022 году, считают в «Эксперт РА»
Банковский сектор в случае реализации даже самого негативного сценария – введения санкций или жестких ограничений из-за коронавируса – сможет остаться прибыльным по итогам 2022 г. и заработать до 2 трлн руб., говорится в новом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». Вероятность реализации негативного прогноза аналитики оценивают в 30–40%. Он подразумевает сохранение инфляции по итогам года на уровне более 6% (ЦБ надеется вернуть ее к таргету в 4%), которая повлечет за собой продолжение цикла повышения ключевой ставки в течение всего года, и в итоге среднегодовая ставка превысит 9%. Негативный сценарий также предполагает существенное снижение среднегодовой цены на нефть до $65/барр. (сейчас нефть торгуется выше $88/барр.) и околонулевой темп прироста ВВП.
Как пояснила «Ведомостям» автор обзора Людмила Кожекина, под ужесточением санкционного давления имеется в виду введение Западом новых жестких санкций (запрет на любые операции с российским суверенным долгом, включение крупнейших российских банков в список SDN и проч.). Сенат США опубликовал проект закона о санкциях против России в поддержку Украины 12 января, его поддержала администрация президента Джо Байдена. Документ предполагает, в частности, что под ограничения могут попасть по выбору президента США не менее трех из 12 российских финансовых институтов – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк. Также законопроект предполагает запрет на сделки с российским госдолгом, выпущенным после введенных ограничений (на первичном и вторичном рынках).