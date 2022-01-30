Как ComplyAdvantage борется с отмыванием денег в киберпространстве

Британец Чарльз Делингпоул основал первый стартап – The Student Room – в 16 лет. Сейчас это крупнейший в Великобритании студенческий интернет-форум. После этого Делингпоул затеял следующий стартап, специализирующийся на факторинге, – MarketInvoice (сейчас – MarketFinance). Раскручивая MarketInvoice, он изрядно помучился с комплаенсом. Порой ему казалось, что он вот-вот сядет за пособничество отмыванию денег, жаловался Делингпоул. Он начал писать алгоритмы, которые облегчили бы поиск подозрительных транзакций, и так появилась на свет ComplyAdvantage – глобальная компания со штаб-квартирой в Лондоне, которая противодействует отмыванию денег и мошенничеству в киберпространстве. Сейчас Делингпоул занимается только ComplyAdvantage, которая в 2020 г. вошла в рейтинг 100 пионеров технологий (Technology Pioneers) по версии Всемирного экономического форума.