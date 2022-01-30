Как ComplyAdvantage борется с отмыванием денег в киберпространстве

Как ComplyAdvantage борется с отмыванием денег в киберпространствеОснователь финтех-компании Чарльз Делингпоул мечтает искоренить финансовые преступления
Британец Чарльз Делингпоул основал первый стартап – The Student Room – в 16 лет. Сейчас это крупнейший в Великобритании студенческий интернет-форум. После этого Делингпоул затеял следующий стартап, специализирующийся на факторинге, – MarketInvoice (сейчас – MarketFinance). Раскручивая MarketInvoice, он изрядно помучился с комплаенсом. Порой ему казалось, что он вот-вот сядет за пособничество отмыванию денег, жаловался Делингпоул. Он начал писать алгоритмы, которые облегчили бы поиск подозрительных транзакций, и так появилась на свет ComplyAdvantage – глобальная компания со штаб-квартирой в Лондоне, которая противодействует отмыванию денег и мошенничеству в киберпространстве. Сейчас Делингпоул занимается только ComplyAdvantage, которая в 2020 г. вошла в рейтинг 100 пионеров технологий (Technology Pioneers) по версии Всемирного экономического форума.
Ежегодно через мировую финансовую систему отмывается около $2 трлн, но выявляется только 1–3% из них, пишет TechCrunch. А по оценке Business Insider, речь и вовсе идет о $3 трлн. Пытаясь бороться с этим явлением, регуляторы накладывают на финансовые институты все новые обязательства. Расходы банков на персонал, нанимаемый для борьбы с отмыванием денег, в США за последнее десятилетие выросли в 10 раз. Что, впрочем, не позволяет избегать ошибок и многомиллионных штрафов за плохой контроль в этой сфере. Рекордным считается штраф в $1,9 млрд, который пришлось выплатить крупнейшему британскому банку HSBC в 2012 г. по досудебному соглашению с властями США.
Не меньшую угрозу представляют мошенники. Пандемия привела к всплеску преступности, рассказывал Делингпоул интернет-изданию FinTec Buzz. Например, его компания обнаружила немало желающих получить обманным путем помощь из бюджета Германии, так как программы поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от карантина, создавались в спешке и предоставляли немало возможностей для мошенничества.
Проблему усугубляют глобализация и развитие компьютерных технологий, позволяющих совершать преступления в одной стране, физически находясь совсем в другом государстве. «Мы существуем, потому что глобализация обостряет проблему доверия в бизнесе, – рассказывал Делингпоул британской газете City A.M. – Многие предприятия становятся сверхосторожными и консервативными, упуская тем самым коммерческие возможности, а в некоторых случаях и вовсе отказываясь от работы с целыми странами и отраслями». Речь, в частности, идет о риске провести, не заметив этого, операцию с участием находящейся под санкциями компании.