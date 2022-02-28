По каким курсам банки обменивают валюту

По каким курсам банки обменивают валютуВ некоторых банках разница между покупкой и продажей превышает 50 рублей
Курсы доллара и евро на Московской бирже в ходе торгов 28 февраля достигали своих исторических максимумов: в моменте доллар торговался по 117 руб., евро – по 132,9 руб. После 15:00 мск. курс рубля отскочил от своих пиковых значений: сейчас американская валюта стоит 96,1 руб. (+13,1 руб.), евро – 104,8 руб. (+11,8 руб.). Банк России впервые с 2014 г. вернулся к валютному коридору – сейчас верхняя граница курса доллара на Московской бирже 107,2525 руб., по евро – 113,5645 руб.
В приложениях банков курсы валют обновляются ежеминутно. На момент написания статьи в приложении ВТБ купить один доллар можно было за 102,3 руб., а продать – за 88,9 руб. Евро в банке можно приобрести за 113,9 руб., продать – за 99,2 руб.
«Тинькофф банк» предлагает клиентам возможность купить доллар по 99,35 руб., а продать за 97,25 руб. Евро в банке можно приобрести по 110 руб., продать – по 107,4 руб. При этом в банкоматах банка, при переводе с другого банка или при досрочном изъятии вклада курс доллара ниже – 93,35 руб./$, а евро выше – 114 руб.
В Сбербанке доллар можно купить по 100,5 руб., а продать за 90,48 руб., следует из приложения банка. В Альфа–банке доллар покупается за 101,25 руб., продается – за 95,25 руб. Евро в Сбербанке можно купить за 112,5 руб., продать – за 101 руб., в Альфа–банке – за 110 руб. и 98,5 руб. соответственно.
В Газпромбанке, Промсвязьбанке и Райффайзенбанке одни из самых высоких курсов среди крупных банков и спред – разница между покупкой и продажей.
Согласно данным приложения Райффайзенбанка, купить доллар можно за 150 руб., продать – 90 руб. (между собственными картами и в банкоматах). За один евро в банке хотят 169 руб., а продают – за 101,4 руб. (спред – 67,6 руб.). Если верить сайту Промсвязьбанка, клиент может купить доллар по 143,86 руб., а продать за 83,86 руб. (спред – 59,9 руб.). В Промсвязьбанке курс евро на покупку – 155 руб., на продажу – 95,07 руб.
В Газпромбанке, согласно его приложению, доллар можно приобрести за 110,3 руб., продать – за 84,8 руб. (спред – 25,5 руб.). Евро в банке можно купить за 122,49 руб., продать – за 94,74 руб. (спред – 27,7 руб.).
На значительную величину спредов в целом влияют текущая волатильность курса и его высокая чувствительность к слабо прогнозируемым геополитическим решениям и реакциям на краткосрочном горизонте, говорит управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.
Большие спреды у отдельных банков, превышающие среднюю величину, – это, вероятно, их попытки ограничить спрос на покупку иностранной валюты за рубли, считает эксперт. У банков в среднем большой запас мгновенной ликвидности, но из–за проявлений панической скупки иностранной валюты может возникать ее дефицит в кассах. Это обуславливает попытки ограничить спрос до подкрепления касс иностранной валютой и стабилизации ситуации в целом, объясняет Беликов.
25 февраля объем наличных денег в обращении в России достиг рекордной суммы за все время наблюдений (с 2011 г.): 1,39 трлн руб., следует из статистики ЦБ. Даже во время кризиса 2014 г., после резкого повышения ключевой ставки Банком России до 17%, объем наличности в пиковый день 19 декабря достигал 490,6 млрд руб. Статистика Центробанка отражает весь объем наличных денег, выпущенных в обращение через кассы и банкоматы банков.
Из–за высокого спроса на наличные банковский сектор перешел в состояние структурного дефицита ликвидности: с уровней утра 25 февраля показатель вырос с 11 млрд руб. до 2,9 трлн руб. на начало 28 февраля, следует из данных ЦБ. Это значит, что банки берут у регулятора для своих операций денег больше, чем размещают на депозитах.
С 2013 г. российская банковская система находится в устойчивом состоянии избытка ликвидности: в основном банки не заинтересованы в привлечении средств ЦБ, а напротив, сами выступают его кредиторами, размещая излишнюю ликвидность на депозитах. На начало дня 28 февраля требования ЦБ к банкам достигли максимума за все время наблюдений – 5,85 трлн руб. Сами кредитные организации на депозитах в Центробанке держали на начало дня 2,38 трлн руб.