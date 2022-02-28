По каким курсам банки обменивают валюту

25 февраля объем наличных денег в обращении в России достиг рекордной суммы за все время наблюдений (с 2011 г.): 1,39 трлн руб., следует из статистики ЦБ. Даже во время кризиса 2014 г., после резкого повышения ключевой ставки Банком России до 17%, объем наличности в пиковый день 19 декабря достигал 490,6 млрд руб. Статистика Центробанка отражает весь объем наличных денег, выпущенных в обращение через кассы и банкоматы банков.