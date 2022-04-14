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Positive Technologies: что делать с акциями компании

Акции IT-компании выросли после возобновления торгов на Мосбирже на 71%. Стоит ли покупать их сейчас
Инга Сангалова
Генеральный директор компании Positive Technologies Юрий Максимов / ТАССС

Positive Technologies стала первой публичной компанией в отечественной сфере кибербезопасности, выйдя на биржу в декабре 2021 г. По итогам первого дня торгов капитализация компании превысила 59,5 млрд руб., а акции подорожали почти на 29% – с 770 до 994,8 руб. за штуку. В первые два месяца биржевых торгов (до 18 февраля, последней торговой сессии до принятия президентом РФ решения признать ЛНР и ДНР) бумаги потеряли почти треть своей стоимости, а во время обвала рынка с 18 по 25 февраля упали еще на 17%. С возобновлением же торгов на Мосбирже акции IT-компании взлетели на 71% – до 958 руб. за штуку.

Ставка на частного инвестора и внутренний рынок позволила компании (как показал опыт последних месяцев) полностью исключить зависимость от иностранного капитала и существенно повысить надежность ее акций для инвестирования, отмечает генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов. По его словам, у компании сейчас более 20 000 инвесторов. По данным на конец февраля, среди владельцев компании насчитывалось 20 073 частных инвестора и 17 юридических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных