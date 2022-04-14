Positive Technologies: что делать с акциями компании

Positive Technologies стала первой публичной компанией в отечественной сфере кибербезопасности, выйдя на биржу в декабре 2021 г. По итогам первого дня торгов капитализация компании превысила 59,5 млрд руб., а акции подорожали почти на 29% – с 770 до 994,8 руб. за штуку. В первые два месяца биржевых торгов (до 18 февраля, последней торговой сессии до принятия президентом РФ решения признать ЛНР и ДНР) бумаги потеряли почти треть своей стоимости, а во время обвала рынка с 18 по 25 февраля упали еще на 17%. С возобновлением же торгов на Мосбирже акции IT-компании взлетели на 71% – до 958 руб. за штуку.