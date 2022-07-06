Облигации становятся привлекательнее акций

Решение акционеров «Газпрома» не выплачивать рекордные дивиденды за 2021 г. шокировало его инвесторов, которые стали спешно распродавать бумаги газового монополиста, из-за чего рухнул и весь рынок. За три торговые сессии с момента объявления новости акции «Газпрома» просели на 37%, а индекс Мосбиржи – на 7,3%. Теперь рынок потерял один из основных катализаторов роста на ближайшие месяцы, говорит управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий. На этом фоне выгоднее выглядит долговой рынок. В облигациях сейчас все более предсказуемо, продолжает эксперт: крепкий рубль создает предпосылки для дальнейшей нулевой инфляции и, как следствие, продолжения цикла снижения ключевой ставки.