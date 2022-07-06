Облигации становятся привлекательнее акций

Облигации становятся привлекательнее акцийНулевая инфляция и ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки делают долговой рынок более предсказуемым
Решение акционеров «Газпрома» не выплачивать рекордные дивиденды за 2021 г. шокировало его инвесторов, которые стали спешно распродавать бумаги газового монополиста, из-за чего рухнул и весь рынок. За три торговые сессии с момента объявления новости акции «Газпрома» просели на 37%, а индекс Мосбиржи – на 7,3%. Теперь рынок потерял один из основных катализаторов роста на ближайшие месяцы, говорит управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий. На этом фоне выгоднее выглядит долговой рынок. В облигациях сейчас все более предсказуемо, продолжает эксперт: крепкий рубль создает предпосылки для дальнейшей нулевой инфляции и, как следствие, продолжения цикла снижения ключевой ставки.
Инвестиции в рублевые облигации на фоне снижения ключевой ставки ЦБ (сейчас она 9,5%. – «Ведомости») предпочтительнее, чем в российские акции, на динамику которых влияют инфраструктурные риски и ограничения, пишут аналитики «ВТБ мои инвестиции».