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Облигации становятся привлекательнее акций

Нулевая инфляция и ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки делают долговой рынок более предсказуемым
Инга Сангалова
На локальном рынке облигаций в связи с сильно замедлившейся инфляцией реальные доходности вернулись в позитивную зону / Максим Стулов / Ведомости

Решение акционеров «Газпрома» не выплачивать рекордные дивиденды за 2021 г. шокировало его инвесторов, которые стали спешно распродавать бумаги газового монополиста, из-за чего рухнул и весь рынок. За три торговые сессии с момента объявления новости акции «Газпрома» просели на 37%, а индекс Мосбиржи – на 7,3%. Теперь рынок потерял один из основных катализаторов роста на ближайшие месяцы, говорит управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий. На этом фоне выгоднее выглядит долговой рынок. В облигациях сейчас все более предсказуемо, продолжает эксперт: крепкий рубль создает предпосылки для дальнейшей нулевой инфляции и, как следствие, продолжения цикла снижения ключевой ставки.

Инвестиции в рублевые облигации на фоне снижения ключевой ставки ЦБ (сейчас она 9,5%. – «Ведомости») предпочтительнее, чем в российские акции, на динамику которых влияют инфраструктурные риски и ограничения, пишут аналитики «ВТБ мои инвестиции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных