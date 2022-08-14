Потребительские привычки изменятся во время перестройки экономики

Потребительские привычки изменятся во время перестройки экономикиНо российская экономика не вернется к прежнему состоянию даже к 2025 году, уверен ЦБ
Российская экономика уже вступила в фазу масштабной перестройки из-за внешних торговых и финансовых ограничений, пишет в своем проекте основных направлений денежно-кредитной политики Банк России. Вместе с этим российские компании уже начали перестраивать свои бизнес-модели и экономические связи, а население – потребительские привычки, отмечает ЦБ.
Потребительская активность в апреле – мае существенно сократилась в реальном выражении, особенно ярко в сегменте непродовольственных товаров, пишет ЦБ: ажиотажный спрос исчерпался уже во второй половине марта, а на фоне высоких депозитных ставок и неопределенности значительно выросла склонность населения к сбережению. В июне – июле потребительская активность начала постепенно восстанавливаться, в том числе из-за постепенного возобновления импорта потребительских товаров.