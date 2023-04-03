Средняя запрашиваемая сумма микрозайма снижается

Средняя запрашиваемая сумма микрозайма снижаетсяГраждане стремятся брать столько, сколько нужно, но фактор сезонности тоже играет свою роль
Аппетит россиян к классическим микрозаймам «до зарплаты» (PDL-займы – до 30 000 руб.) с начала 2023 г. снижается. Граждане в феврале запрашивали в микрофинансовых организациях (МФО) ссуды в среднем на 13 000 руб. – это на 0,76% меньше показателя января, когда сумма составляла 13 100 руб., следует из данных СРО «Мир». Средний размер реально выданного займа в феврале составил 8810 руб., снизившись по сравнению с январем на 4,7%, когда он был 9250 руб. По сравнению с февралем прошлого года показатель сократился на 1,3% – тогда средний размер займа был 8930 руб., следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Что говорят в компаниях
Динамику на снижение размера запрашиваемых займов подтверждают и в самих МФО – как среди новых, так и среди повторных клиентов.
В ГК Eqvanta в феврале средняя запрашиваемая сумма по займам «до зарплаты» у новых клиентов составила 10 269 руб., что на 7% ниже значения января, когда они просили 11 043 руб. Повторные клиенты в последний месяц зимы хотели получить заем на 0,6% ниже, чем в январе: 19 193 руб. против 19 306 руб. При этом выданные суммы в 2023 г. как по новым, так и по повторным обращениям практически в два раза ниже запрашиваемых, отметил директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку, не назвав абсолютных значений.
В МФК «Честное слово» новые клиенты в феврале хотели взять заем примерно на 11 700 руб., что на 4% меньше запроса в январе. За этот же период у повторных клиентов запрашиваемая сумма сократилась на 3% до 15 700 руб. При этом реально выданные займы остаются меньше запрашиваемых: в феврале новые клиенты получили в среднем 8400 руб., а повторные – 12 700 руб.
В годовой динамике также заметен тренд на снижение средней запрашиваемой суммы. Компания Cash-U Finance фиксировала в январе и феврале 2023 г. снижение размера запрашиваемой ссуды среди новых и повторных клиентов в пределах 3–6% относительно аналогичного периода год назад. На финансовой онлайн-платформе Webbankir в январе – феврале новые клиенты сократили свои аппетиты на 5%, а повторные – на 15% по сравнению с январем – февралем 2022 г.
По повторным клиентам уровень запрошенных сумм всегда заметно выше, чем по новым, отмечает Болобошенку из ГК Eqvanta. Во-первых, сами заемщики зачастую понимают, что компании не будут одобрять высокие лимиты при первом займе, и просят меньше. Во-вторых, это в значительной степени зависит от настроек продуктов и интерфейса на сайте МФО: чем выше уровень предустановленной по умолчанию суммы, тем больше итоговая запрошенная клиентом сумма.
Граждане хотят сберегать
Заемщики пока стремятся не брать на себя дополнительных долговых обязательств, считает директор по сбору и анализу данных компании Cash-U Finance Всеволод Чернаков. На фоне ситуации в экономике клиенты стараются лучше оценивать свои финансовые возможности, отказываются от ненужных трат и берут ровно столько денег, сколько необходимо для удовлетворения текущих потребностей, добавляет генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
После довольно продолжительного периода потребительской активности граждане все больше предпочитают сберегательную модель, добавляет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Снижение средней суммы выдаваемых займов в феврале может быть связано и с влиянием введенных Банком России макропруденциальных лимитов, ограничивающих выдачи закредитованным заемщикам, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. С начала 2023 г. клиентам с долговой нагрузкой стало сложнее оформить микрозаем до погашения уже имеющихся у него кредитных обязательств, поясняет Болобошенку из ГК Eqvanta. А тем, кому все же удастся оформить заем, МФО будут медленнее наращивать суммы лимитов при его последующих обращениях, добавил он.
Снижение средней суммы запроса по новым клиентам в пределах погрешности и сезонности (-2,5%), добавляет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его словам, средняя сумма займа определяется не заемщиками, а самими МФО: настройки кредитной политики и уровень одобрения обычно ужесточаются в декабре и перед праздниками февраля – марта из-за увеличения спроса и активизации мошенников, поясняет эксперт.
Чего ждать дальше
Основные изменения, связанные с поведением клиентов, уже произошли, отмечает директор по продажам МФК «Мигкредит» (входит в группу Denum) Никита Коточигов: заемщики стали более сдержанны в своих желаниях в части запрашиваемых сумм. И такая целевая установка у клиентов сохранится на протяжении всего года, считает он.
По оценке онлайн-сервиса Moneyman (входит в группу IDF Eurasia), у новых клиентов средняя запрашиваемая сумма к концу года будет в диапазоне 9500–10 500 руб., а у повторных – 12 700–13 500 руб. В МФК «Честное слово» полагают, что для новых клиентов компании средняя сумма запроса составит не более 13 000 руб., для повторных – не более 15 000 руб. Средняя сумма выдачи ожидается на уровне около 10 000 руб. для новых клиентов и 13 000 руб. – для повторных, говорит генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков. В целом по рынку МФО возможны колебания в пределах 2000–3000 руб. от указанных сумм, добавляет он.
На показатель будут влиять общая потребность населения в заемных средствах, наличие или отсутствие новых экономических шоков, финансовая модель поведения населения, уровень реальных располагаемых доходов, поясняет генеральный директор Moneyman Сергей Весовщук. Средняя запрашиваемая клиентами сумма – волатильный показатель, который зависит от комплекса факторов, ключевой из которых сегодня – макроэкономическая повестка, добавляет Чернаков из Cash-U Finance.
Эксперт уверен, что спрос на PDL-займы сохранится, потому что это один из наиболее востребованных и привычных продуктов для клиентов, позволяющий оперативно закрыть краткосрочные финансовые потребности.
Также влияние на выдачи окажет вступающий в силу с 1 июля закон об ограничении максимальной дневной ставки с 1 до 0,8%, напоминает Коточигов. По его словам, это может стимулировать рынок больше склониться на сторону длинных займов. Но даже снижение дневной процентной ставки и удешевление займов вряд ли окажет заметное влияние за запрашиваемую клиентами сумму, уверен он.
По прогнозам МФК «Займер», до конца 2023 г. соотношения запросов клиентов и фактически выданных им сумм сохранятся: 100% к выдаче «повторникам» и 70% от запроса – «новичкам», говорит генеральный директор компании Роман Макаров. По его словам, текущая ситуация в макроэкономике пока не располагает к изменениям.
Вместе с тем снижается и разрыв между средней запрашиваемой суммой и реально выданной, обращает внимание директор СРО «Мир» Елена Стратьева. Это говорит о росте финансовой грамотности заемщиков и их способности планировать бюджет, полагает она: появилось понимание, что для минимизации риска дефолта и снижения платежной нагрузки стоит брать ту сумму, которая необходима здесь и сейчас. В 2023 г. этот разрыв продолжит снижаться, поэтому есть вероятность, что разница между желаемой и реальной суммой сократится до 40%, считает Стратьева.