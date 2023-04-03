Средняя запрашиваемая сумма микрозайма снижается

В ГК Eqvanta в феврале средняя запрашиваемая сумма по займам «до зарплаты» у новых клиентов составила 10 269 руб., что на 7% ниже значения января, когда они просили 11 043 руб. Повторные клиенты в последний месяц зимы хотели получить заем на 0,6% ниже, чем в январе: 19 193 руб. против 19 306 руб. При этом выданные суммы в 2023 г. как по новым, так и по повторным обращениям практически в два раза ниже запрашиваемых, отметил директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку, не назвав абсолютных значений.